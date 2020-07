Turčija in Grčija zaradi Hagije Sofije v ostrem besednem sporu

Odzivi na spremembo statusa Hagije Sofije v mošejo "so ponovno razkrile sovražnost Grčije do islama in Turčije", je danes dejal tiskovni predstavnik turškega ministrstvaHami Aksoj.

Ankara je obsodila tudi izjave grških vladnih predstavnikov in parlamentarcev ter zažiganje turške zastave v Solunu. "Kar se dogaja danes v Istanbulu, ni znak moči, ampak šibkosti,"je v petek izjavil grški premier Kiriakos Micotakis. Zunanje ministrstvo v Atenah pa je sporočilo, da mednarodna skupnost v 21. stoletju z osuplostjo opazuje versko in nacionalistično bahanje današnje Turčije.

V petek opoldne so po grških cerkvah zadoneli zvonovi, zastave pa so spustili na pol droga, da bi s tem izrazili nasprotovanje "brezbožni oskrunitvi"nekdanje katedrale. V Atenah in Solunu so različne verske in nacionalistične skupine pripravile proteste, ki se jih je udeležilo več deset ljudi.

Kasneje je vodja grške pravoslavne cerkve, nadškof Hieronim, v atenski katedrali vodil posebno mašo, med katero je zapel hvalnico v čast devici Mariji. Po grški tradiciji naj bi enak obred v Hagiji Sofiji potekal na predvečer padca Bizantinskega cesarstva v roke otomanskih osvajalcev leta 1453.