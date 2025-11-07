Turčija izdala nalog za prijetje Netanjahuja

Tožilstvo v Istanbulu je v izjavi zapisalo, da obsoja genocid in zločine proti človeštvu, ki da jih Izrael sistematično izvaja v Gazi.

Med 37 osumljenci na seznamu izdanih nalogov za prijetje je poleg izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Izraela Kaca in ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben Gvira tudi načelnik generalštaba Ejal Zamir, ni pa istanbulsko tožilstvo zaenkrat še objavilo celotnega seznama.

Kot primer izvajanja genocida je tožilstvo navedlo tudi primer bolnišnice t. i. turško-palestinskega prijateljstva, ki jo je Turčija zgradila v Gazi, vendar jo je marca bombardirala izraelska vojska, saj naj bi ta po njihovih navedbah služila kot baza za pripadnike palestinskega gibanja Hamas.

Turčija je ena najbolj kritičnih držav glede vojne, ki jo je Izrael začel v Gazi po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra 2023, in se je že lani pridružila pravnemu postopku zaradi očitkov genocida proti Izraelu, ki ga je Južna Afrika decembra 2023 sprožila pred Meddržavnim sodiščem (ICJ).