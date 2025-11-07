Svetli način
Tujina

Turčija izdala nalog za prijetje Netanjahuja

Istanbul, 07. 11. 2025 20.19 | Posodobljeno pred eno minuto

Turčija je zaradi obtožb genocida izdala nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in več visokih uradnikov v njegovi vladi, je sporočilo tožilstvo v Istanbulu. Med drugim sta na seznamu 37 osumljencev tudi obrambni minister Izrael Kac in minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir.

Tožilstvo v Istanbulu je v izjavi zapisalo, da obsoja genocid in zločine proti človeštvu, ki da jih Izrael sistematično izvaja v Gazi.

Med 37 osumljenci na seznamu izdanih nalogov za prijetje je poleg izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Izraela Kaca in ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben Gvira tudi načelnik generalštaba Ejal Zamir, ni pa istanbulsko tožilstvo zaenkrat še objavilo celotnega seznama.

Kot primer izvajanja genocida je tožilstvo navedlo tudi primer bolnišnice t. i. turško-palestinskega prijateljstva, ki jo je Turčija zgradila v Gazi, vendar jo je marca bombardirala izraelska vojska, saj naj bi ta po njihovih navedbah služila kot baza za pripadnike palestinskega gibanja Hamas.

Turčija je ena najbolj kritičnih držav glede vojne, ki jo je Izrael začel v Gazi po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra 2023, in se je že lani pridružila pravnemu postopku zaradi očitkov genocida proti Izraelu, ki ga je Južna Afrika decembra 2023 sprožila pred Meddržavnim sodiščem (ICJ).

Na podlagi mirovnega načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, sicer v Gazi med Izraelom in Hamasom od 10. oktobra velja premirje, a je to zelo krhko. Od takrat je bilo kljub dogovoru v Gazi ubitih več kot 240 Palestincev.

gaza palestina izrael netanjahu turčija genocid nalog za prijetje
