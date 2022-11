Turčija izvedla zračne napade na kurdske skupine v Siriji in Iraku

Po navedbah turškega obrambnega ministrstva so bila tarča napadov oporišča Kurdske delavske stranke (PKK), ki jo Turčija označuje za teroristično skupino, ter sirska kurdska oborožena skupina YPG, ki jo ima Ankara za podaljšek PKK. "Napočil je čas za obračun," je davi tvitnilo turško obrambno ministrstvo in ob tem objavilo fotografijo letala, ki vzleta ponoči. "Za zahrbtne napade lopovov je treba odgovarjati," je dodalo. V drugem sporočilu na Twitterju pa je ministrstvo sporočilo, da so v napadih uničili oporišča teroristov. Objavo so opremili s posnetkom, na katerem je videti izbiro tarče iz zraka in kmalu zatem eksplozijo na tleh.

Z ministrstva so kasneje sporočili, da so uspešno izvedli zračno operacijo, poimenovano Krempelj-meč, s katero so želeli izkoreniniti terorizem pri njegovem viru ter končati teroristične napade na turško ljudstvo s severa Iraka in Sirije. Dodali so, da so bili tarča napadov položaji PKK v iraških regijah Kandil, Asos in Harkuk ter oporišča YPG v sirskih regijah Kobane, Tal Rifat, Džazira in Derik.

Skupno so v operaciji po navedbah ministrstva uničili 89 ciljev, med njimi bunkerje, skladišča streliva, jame, predore in vadišča. Dodali so, da so "nevtralizirali številne teroriste", med njimi več njihovih voditeljev. "Vsa naša letala so se po operaciji varno vrnila v svoja oporišča," je še sporočilo turško ministrstvo.