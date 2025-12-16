Turčija sestrelila dron, ki se je približeval iz smeri Črnega morja

Ministrstvo je v izjavi sporočilo, da so bila turška in Natova letala F-16 po odkritju drona v pripravljenosti, da bi zagotovili varnost turškega zračnega prostora, poroča Reuters.

Ob tem so ugotovili, da nad dronom ni nadzora, zato so ga sestrelili "na varnem območju", je ministrstvo dodalo v ponedeljkovi izjavi. Dodatnih pojasnil ni dalo.

Rusija je intenzivneje napadla ukrajinska pristanišča in zagrozila, da bo "Ukrajino odrezala od morja", potem ko je ta z vodnimi droni napadla več tankerjev ruske 'senčne flote' v bližini turških teritorialnih vod, kar je sprožilo tudi uradni odziv Ankare.

Medtem se vojaške operacije znova stopnjujejo na območju celotnega Črnega morja. Ukrajinske sile so napadle pristanišče ruske črnomorske flote v Novorosijsku. Pri tem naj bi uničile ali močno poškodovale rusko podmornico razreda Kilo.