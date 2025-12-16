Naslovnica
Voyo.si
Tujina

Turčija sestrelila dron, ki se je približeval iz smeri Črnega morja

Ankara, 16. 12. 2025 09.53

Avtor:
M.V.
Turško vojaško letalo

Turčija je sestrelila dron, ki se je približeval njenemu zračnemu prostoru iz Črnega morja, je sporočilo obrambno ministrstvo.Incident sledi turškemu opozorilu o eskalaciji razmer v Črnem morju prejšnji teden po ruskih napadih na ukrajinska pristanišča, v katerih so bile poškodovane tri turške tovorne ladje.

Ministrstvo je v izjavi sporočilo, da so bila turška in Natova letala F-16 po odkritju drona v pripravljenosti, da bi zagotovili varnost turškega zračnega prostora, poroča Reuters.

Ob tem so ugotovili, da nad dronom ni nadzora, zato so ga sestrelili "na varnem območju", je ministrstvo dodalo v ponedeljkovi izjavi. Dodatnih pojasnil ni dalo.

Rusija je intenzivneje napadla ukrajinska pristanišča in zagrozila, da bo "Ukrajino odrezala od morja", potem ko je ta z vodnimi droni napadla več tankerjev ruske 'senčne flote' v bližini turških teritorialnih vod, kar je sprožilo tudi uradni odziv Ankare.

Medtem se vojaške operacije znova stopnjujejo na območju celotnega Črnega morja. Ukrajinske sile so napadle pristanišče ruske črnomorske flote v Novorosijsku. Pri tem naj bi uničile ali močno poškodovale rusko podmornico razreda Kilo.

Preberi še Ukrajina trdi, da so razstrelili rusko podmornico, kar Rusija zanika
turčija dron črno morje

Povezave z Islamsko državo in pot na Filipine

kinky ivanović
16. 12. 2025 10.26
Ukroti se ne dajo, grickajo ko besna glista....
Odgovori
+1
2 1
Zmaga Ukrajini
16. 12. 2025 10.21
Upam, da tole vzame EU za vzor pravilnega ravnanja: PRVIČ - opozorilo. DRUGIČ - streljaj. In zdaj bo za lep čas mir. Očitno putler res ne razume drugače kot na silo.
Odgovori
+0
7 7
neradnik
16. 12. 2025 10.31
dobro se striže 🐑🐏🐑
Odgovori
0 0
NeXadileC
16. 12. 2025 10.21
Če Turčijo privlečejo v vojno, bo kmalu cela Evropa v njej tudi. Sicer pa vojna že je, od Venezuelških ladij oa do Izraela in naprej.
Odgovori
+4
4 0
kinky ivanović
16. 12. 2025 10.27
Prej turke ven vrgli....neizkrena ljubezen
Odgovori
0 0
ptuj.si
16. 12. 2025 10.16
Tako se dela Turki.
Odgovori
+7
9 2
