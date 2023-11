Turčija nad kratkoročna oddajanja stanovanj: soglašati bodo morali vsi stanovalci

Lastniki bodo za dovoljenje za kratkoročno oddajanje stanovanj morali med drugim pridobiti soglasje vseh stanovalcev stavbe in plačati prispevek. Prav tako bo kopijo dovoljenja za oddajanje na platformah, kot je Airbnb, moral prejeti upravnik stavbe, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

V primeru kršenja uredbe, ki vključuje tudi spoštovanje pravil "javnega reda in miru", lastnike čakajo visoke globe in odvzem licence za kratkoročno oddajanje stanovanj.

Če bo lastnik oddajal stanovanje brez dovoljenja, bo moral plačati globo 100.000 lir (3300 evrov). Če si pozneje v predpisanem roku ne bo uredil dovoljenja in se bo še naprej posluževal nelegalnega oddajanja, ga naprej čaka kazen v višini 500.000 lir, pozneje pa v višini milijon lir (33.130 evrov), je poročal turški spletni portal Sol Haber.

Povprečna cena najemnine se je v Turčiji med aprilom 2019 in aprilom 2023 glede na državne podatke zvišala za 583 odstotkov. Najbolj so se stanovanja podražila v južnih obmorskih provincah, največjem mestu Istanbul in prestolnici Ankara, je navedla dpa.

Ker visoka inflacija viša vsakdanje stroške, so se številni lastniki nepremičnin za reševanje svoje finančne stiske zatekli k kratkoročnemu oddajanju nepremičnin, ki je za turiste zaradi visokih cen hotelskih nastanitev privlačnejša alternativa, zlasti v velikih mestih.