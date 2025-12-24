Turčija našla črno skrinjico ponesrečenega letala z libijskim generalom na krovu

Po besedah turškega ministra za promet Abdulkadira Uralogluja bodo skrinjico analizirali v "nevtralni državi" ter ugotovitve v celoti posredovali domači in tuji javnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.
Turški notranji minister Ali Yerlikaya je pred tem v torek sporočil, da so izgubili stik z letalom falcon 50 s petimi potniki na krovu, vključno z generalom Mohamedom Alijem Ahmedom al Hadadom. Letalo je sicer kmalu po vzletu z letališča Esenboga v Ankari oddalo obvestilo o zasilnem pristanku v bližini Haymane dobrih 70 kilometrov od turške prestolnice, a stika z njim niso več uspeli vzpostaviti.
Smrt generala so potrdile tudi mednarodno priznane libijske oblasti pod vodstvom premierja Abdula Hamida Dbeibe, ki mu je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan po telefonu že izrazil sožalje. V Turčijo je medtem po navedbah Yerlikaye prispela 22-članska libijska delegacija, v kateri je tudi pet svojcem pokojnih.
