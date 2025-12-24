Turčija našla črno skrinjico ponesrečenega letala z libijskim generalom na krovu

Turški notranji minister Ali Yerlikaya je pred tem v torek sporočil, da so izgubili stik z letalom falcon 50 s petimi potniki na krovu, vključno z generalom Mohamedom Alijem Ahmedom al Hadadom. Letalo je sicer kmalu po vzletu z letališča Esenboga v Ankari oddalo obvestilo o zasilnem pristanku v bližini Haymane dobrih 70 kilometrov od turške prestolnice, a stika z njim niso več uspeli vzpostaviti.