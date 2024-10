Turčija po smrtonosnem napadu nad cilje kurdske militantne skupine

Napad se je zgodil v sredo popoldan, ko je pred podjetjem Turkish Aerospace Industries odjeknila eksplozija, nato še več strelov. Varnostne kamere so ujele dva napadalca, moškega in žensko, ki sta z nahrbtnikom in orožjem vstopila v kompleks in sejala smrt. Oba so po napadu ubili. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, a po besedah turškega notranjega ministra Ali Yerlikaya je napad po vsej verjetnosti povezan z Delavsko stranko Kurdistana (PKK). "V povračilnem napadu je bilo uspešno uničenih 32 ciljev, ki so pripadali teroristom," je v sporočilo turško obrambno ministrstvo.

Delavska stranka Kurdistana (PKK) je v Turčiji, ZDA, EU in Združenem kraljestvu prepovedana in označena kot teroristična organizacija. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja se bori proti turški državi in si prizadeva za večje pravice kurdske manjšine v Turčiji.

Sirske demokratične sile (SDF) pod kurdskim vodstvom na severovzhodu Sirije, so sporočile, da je turška vojska obstreljevala mesto Kobani in mesto Tall Rifat severno od Alepa. SDF je v izjavi v sredo pozno zvečer sporočilo, da sta bila v napadih ubita dva civilista, šest ranjenih.

ZDA sicer razlikujejo med SDF in PKK, medtem ko Turčija SDF in njene enote za ljudsko zaščito (YPG) - kurdsko milico, ki jo podpirajo ZDA in se je borila proti ISIS - šteje za del PKK, navaja CNN.