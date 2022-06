Turčija preoblikovala ime svoje države v Türkiye

Po poročanju britanskega BBC so ZN sporočili, da so spremembo imena upoštevali takoj, ko so prejeli zahtevo pristojnih iz Ankare ta teden. Ob tem bo Turčija spodbudila tudi več drugih mednarodnih organov, da preimenujejo Turkey v Türkiye, saj si prizadeva prenoviti ime države kot blagovne znamke. "Türkiye je najboljša predstavitev in izraz kulture, civilizacije in vrednot turškega ljudstva," je dejal Recep Tayyip Erdogan decembra lani.

Po navedbah BBC večina Turkov pozna svojo državo kot Türkiye, vendar se anglizirana Turkey pogosto uporablja znotraj države.

Državna televizija TRT je spremembo hitro sprejela, brž ko so jo oblasti najavile lani. Takrat je pojasnila, da je med razlogi za prenovo ptica puran, ki se v angleščini napiše enako kot Turčija (puran je angleško turkey). Opozorila je tudi na definicijo v angleškem slovarju Cambridge, ki dva izmed pomenov besede turkey razlaga kot "napaka oz. nekaj, kar slabo uspe" in "neumna oseba".

"Made in Türkiye" – promocija države ali odvračanje pozornosti vlade?

Preoblikovanje imena bo pomenilo, da bo označba "Narejeno v Turčiji (Made in Türkiye)" prisotna na vseh izvoženih izdelkih, januarja pa se je že začela turistična promocija "Hello Türkiye". Omenjena poteza je na spletu naletela na mešane odzive. Medtem ko jo vladni uradniki podpirajo, nekateri menijo, da gre za odvračanje pozornosti vlade in da se predsednik sredi gospodarske krize pripravlja na volitve prihodnje leto, poroča BBC.