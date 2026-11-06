Turčija ratificirala obrambni pakt s Savdsko Arabijo in Pakistanom

Turški parlament je v četrtek s 279 glasovi za in 119 proti potrdil Meški skupni obrambni sporazum, ki so ga Turčija, Savdska Arabija in Pakistan podpisali avgusta. Pri glasovanju je sodelovalo 398 od skupno 592 poslancev, poroča Al Jazeera. Sporazum določa, da bodo države podpisnice v primeru napada na katero koli od njih uporabile vsa razpoložljiva sredstva za njeno obrambo.

Ključna določba sporazuma je zapisana v drugem členu, ki določa, da bodo države v primeru oboroženega napada ali vojaške agresije druge države oziroma skupine držav napadeni članici nemudoma zagotovile pomoč z vsemi razpoložljivimi ukrepi.

Takšna ureditev spominja na peti člen Severnoatlantske pogodbe, ki določa, da se napad na eno članico Nata šteje za napad na vse članice. Turčija, ki ima drugo največjo vojsko v Natu, bo v okviru novega sporazuma prevzela dodatne obrambne obveznosti.

Turški parlament je prvi člen sporazuma potrdil že v sredo, nato pa je podpredsednik parlamenta Celal Adan sejo prekinil do četrtka popoldne. Poslanci so po vrnitvi nadaljevali razpravo o preostalih členih in sporazum na koncu ratificirali.