Turčija se je pridružila tožbi proti Izraelu o genocidu

Kurtulmus je pridružitev Ankare označil za "zgodovinski korak za palestinsko stvar". Turčija si bo še naprej prizadevala zagotoviti, da bo Izrael preganjan za zločin genocida na mednarodnih sodiščih in najstrožje kaznovan za zločine, ki so jih zagrešili izraelski premier Benjamin Netanjahu in "njegova tolpa".

Hamas je v izjavi na svojem kanalu Telegram pozdravil odločitev Turčije. "Pozivamo vse države na svetu, zlasti arabske in islamske države, naj nemudoma ukrepajo in se pridružijo tožbi," so zapisali po poročanju dpa .

ICJ je januarja Izraelu odredil sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev humanitarne pomoči v Gazi. Prav tako je odredil spoštovanje 2. člena konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida, ki med drugim prepoveduje ubijanje pripadnikov določene skupine in ustvarjanje razmer, katerih namen je povzročiti popolno ali delno uničenje skupine.

Čeprav so sodbe ICJ pravno zavezujoče, sodišče nima konkretnih sredstev za njihovo izvršitev.

Po poročanju turške TRT lahko traja 4-5 let, preden ICJ izda pravnomočno sodbo, vendar lahko argumenti, ki jih predložijo različne stranke v postopku, postanejo temelj za preprečevanje kaznivih dejanj v prihodnosti.

Države, ki so se doslej pridružile južnoafriški tožbi proti Izraelu na ICJ, ali so to napovedale, so poleg Južne Afrike in Turčije še Nikaragva, Belgija, Kolumbija, Libija, Egipt, Maldivi, Mehika, Irska, Čile, Palestina in Španija.

Nikaragva, Kolumbija, Libija, Mehika, Palestina in Španija so sodišče zaprosile za posredovanje v primeru, piše TRT, sodišče o teh vlogah še ni odločilo.