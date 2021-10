Turčija se z ZDA pogovarja o nakupu lovcev F16

ZDA so Turčijo iz programa letal F35 izključile leta 2019, potem ko je Ankara kupila ruske sisteme protiletalske obrambe S400. Dejanje je močno poslabšalo odnose med zaveznicama v zvezi Nato, Turčija pa je ostala tudi brez stotih lovcev F35, ki jih je nameravala kupiti. Nakup plovil S400 je povzročil tudi to, da je Washington turški direktorat za obrambno industrijo, njegovega načelnika Ismaila Demirja in tri druge zaposlene lani uvrstil na črni seznam, poroča Reuters.

Turčija je po besedah predsednika Recepa Tayyipa Erdogana v program vložila več kot 1,2 milijarde evrov.

Turčija tako zdaj zahteva poravnavo za izključitev in vloženi denar. "To vprašanje smo odprli v naših pogovorih. Izpostavljamo pomen dialoga, da bi našli rešitev tega problema," je pred odhodom na turnejo po Afriki na istanbulskem letališču povedal Erdogan.

Projekt nakupa letal F16 je "zagotovo povezan s težavami v zvezi s F35", je še dejal in pojasnil, da so jim ZDA predlagale prodajo lovcev F16, da bi Turčija posodobila svojo letalsko floto. Prodajo letal bi sicer moral odobriti tudi ameriški kongres, v katerem pa se sovražnost do Turčije vse bolj krepi.

Erdogan je prejšnji mesec dejal, da Turčija še vedno načrtuje nakup dodatnih ruskih protiletalskih sistemov S400. ZDA pa so Turčijo opozorile, da bi to lahko še poslabšalo odnose med državama.