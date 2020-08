Napetosti v vzhodnem Sredozemlju: Turčija z novimi vojaškimi vajami

Turčija je sporočila, da je ob severozahodni obali Cipra začela nove vojaške vaje, ki bodo predvidoma trajale dva tedna. Do novih vaj prihaja v času vse večjih napetosti med Grčijo in Turčijo, članicama zveze Nato, glede razmejitev na morju ter črpanja naravnih virov.

Napetosti med državama, ki sta v sporu glede razmejitev na morju ter pravic do izkoriščanja nafte in plina, v vzhodnem Sredozemlju, so se zaostrile po tem, ko je Turčija začela opravljati raziskave naravnih virov v vodah, za katere Grčija trdi, da spadajo v njeno gospodarsko cono. Na drugi strani pa Turčija zatrjuje, da raziskave potekajo v njenem epikontinentalnem pasu. V vodah okoli Krete in Cipra so v zadnjih letih sicer odkrili pomembne zaloge nafte in zemeljskega plina.

icon-expand Turčija je začela z novimi vojaškimi vajami. FOTO: AP

10. avgusta je Turčija na to območje napotila svojo ladjo Oruc Reis, ki raziskuje morsko dno v spremstvu vojaških ladij. Grčija pa je poslala okrepitve vojaške mornarice. Obe državi sta na spornem območju južno od Krete izvedli ločene pomorske vojaške vaje. Pred dvema tednoma je med drugim prišlo do trčenja grške in turške fregate, turška bojna letala pa naj bi prestregla šest grških letal, ki so približevala območju, kjer deluje raziskovalna ladja Oruc in jih prisilila, da so obrnila. V vse skupaj se je vmešala tudi Francija, ki je skupaj z Grčijo, Italijo in Ciprom izvedla vojaške vaje.

icon-expand Ladjo Oruc Reis spremljajo vojaške ladje. FOTO: AP