Turčija ustavila vse trgovanje z Izraelom, Katz odgovarja: Tako se obnaša diktator

"Izvozne in uvozne transakcije, povezane z Izraelom, so bile ustavljene," je pozno zvečer sporočilo turško ministrstvo za trgovino. "Turčija bo strogo in odločno izvajala te nove ukrepe, dokler izraelska vlada ne bo omogočila neprekinjenega in zadostnega toka humanitarne pomoči v Gazo."

Zato ni nenavadno, da so Izraelci jezni. Katz je dejal tudi, da Erdogan "krši sporazume in blokira pristanišča za izraelski uvoz in izvoz". "Tako se obnaša diktator, ki ne upošteva interesov turškega ljudstva in poslovnežev ter ne upošteva mednarodnih trgovinskih sporazumov."

Spor bo najbrž še poglobil napetosti med nekdanjima tesnima zaveznicama, ki so se od začetka krize v Gazi znatno poslabšale, poroča Guardian. Turško ministrstvo za trgovino je sicer omejitve izvoza v Izrael prvič napovedalo že v začetku aprila, ko je ustavilo izvoz železnih in jeklenih izdelkov ter gradbene opreme. Ampak gre za veliko izgubo, v letu 2023 je namreč trgovinska menjava med državama znašala 6,8 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot šest milijard evrov.

Zopet se je oglasil Katz. "Zgodovina si bo zapomnila, da se je Gustavo Petro odločil stopiti na stran najbolj podlih pošasti, kar jih pozna človeštvo, ki so sežigale dojenčke. Ubijale otroke, posiljevale ženske in ugrabljale nedolžne civiliste."

Petro je sicer Izrael obsodil kmalu po napadu Hamasa na jug Izraela 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi in ki je bil povod za sedanjo vojno v Gazi. Izraelska prizadevanja je označil za "neonacistična", ki stremijo k uničenju palestinskega ljudstva, svobode in kulture. Svetovni judovski kongres je Petra obtožil, da je s to izjavo povsem prezrl na stotine izraelskih civilnih žrtev in jo označil za "žalitev šestih milijonov žrtev holokavsta in judovskega naroda".

Tudi v Izraelu niso ostali tiho na njegove takratne izjave. Obtožili so ga, da je "izrazil podporo grozodejstvom, ki so jih zagrešili Hamasovi teroristi, in s tem podžgal antisemitizem," ter na zagovor poklicali kolumbijskega veleposlanika. Po teh izjavah je Izrael, sicer eden glavnih dobaviteljev orožja kolumbijski vojski, sporočil, da ustavlja izvoz varnostnega orožja v to južnoameriško državo.

Kolumbija je bila sicer v preteklosti ena od najtesnejših partneric Izraela v Latinski Ameriki, vendar so se odnosi močno ohladili, odkar je bil Petro leta 2022 izvoljen za prvega levičarskega predsednika Kolumbije. Orožje, ki so jim ga uvažali, jim je sicer še kako prišlo prav v borbi proti narkokartelom in uporniškim skupinam, obe državi sta leta 2020 podpisali tudi sporazum o prosti trgovini.

Petro pa se je očitno odločil slediti svojemu kolegu, brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi, ki si je na vrat prav tako nakopal srd Izraela, ker je dejal, da izraelska kampanja v Gazi "ni vojna, ampak genocid". Kolumbija in Brazilija sta tudi obe podprli pritožbo Južnoafriške republike proti Izraelu na mednarodnem sodišču v Haagu.

Nista pa to edini državi, ki sta jezni na Izrael. Tudi Bolivija in Belize sta prekinila diplomatske stike z Izraelom.