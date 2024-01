Turčija v zrak dvignila bojna letala in udarila po 'jamah in bunkerjih'

"Izvedeni so bili zračni napadi na teroristične cilje v regijah Metina, Hakurk, Gara in Qandil," je v izjavi zapisalo turško obrambno ministrstvo. Ob tem so turške sile "nevtralizirale" 45 kurdskih borcev, so dodali.

Turški napadi so bili po navedbah ministrstva usmerjeni na 29 lokacij, vključno z "jamami, bunkerji in zaklonišči", ki pripadajo Delavski stranki Kurdistana (PKK) in enotam sirske kurdske milice (YPG). Turčija obe organizaciji obravnava kot teroristični.

Operacija turške vojske je sledila petkovemu napadu borcev PKK na eno izmed turških vojaških oporišč v severnem Iraku v bližini mesta Metina, v katerem je bilo ubitih devet turških vojakov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Ankari.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je za danes v Istanbulu sklical izredno srečanje z vodilnimi predstavniki turških varnostnih in obveščevalnih služb. Ob tem je bilo zaradi sumov o povezavah s PKK po vsej državi aretiranih 113 ljudi, je na omrežju X sporočil notranji minister Ali Yerlikaya.

Po srečanju so iz Erdoganovega urada sporočili, da se bodo operacije turške vojske v Siriji in Iraku nadaljevale. "Naš boj se bo nadaljeval, dokler ne bomo nevtralizirali še zadnjega terorista ter izsušili terorističnih močvirij," so zapisali v izjavi.

Spor med PKK in Turčijo, v katerem je bilo doslej ubitih na tisoče ljudi, traja že desetletja. Ankara redno izvaja vojaške operacije proti PKK na jugovzhodu Turčije ter na severu Sirije in Iraka, medtem ko PKK najpogosteje napada turške varnostne sile.