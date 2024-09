Turčija vložila prošnjo za pridružitev Bricsu

Ob morebitnem sprejetju v Brics bi se Turčija v skupini pridružila Braziliji, Rusiji, Indiji, Kitajski in Južni Afriki ter letos sprejetim članicam, Egiptu, Etiopiji, Iranu in Združenim arabskim emiratom. Obenem bi bila Turčija prva članica Brics, ki je tudi članica severnoatlantskega vojaškega zavezništva Nato.

Po lanskoletnih navedbah južnoafriške zunanje ministrice Naledi Pandor je ob sprejetju dogovora o širitvi zveze interes za članstvo izrazilo okoli 40 držav, od tega resneje 23.

V skupino so jih nato povabili šest; poleg štirih, ki so se skupini pridružile 1. januarja, še Savdsko Arabijo, ki kljub aktivnemu sodelovanju z Bricsom še ni formalizirala svojega članstva, in Argentino, ki pa je po izvolitvi novega predsednika Javierja Mileija odstopila od postopka pridružitve.