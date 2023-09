Turčija z novimi predlogi za oživitev sporazuma o izvozu žita

"Pripravljeni smo razmisliti o možnosti oživitve sporazuma o izvozu žita ... in to takoj, ko bodo vsi sporazumi o odpravi omejitev ruskega kmetijskega izvoza v celoti izvedeni," je dejal Putin na novinarski konferenci po pogovorih z Erdoganom.

Turčija si prizadeva oživiti sporazum, ki so ga podprli ZN in je omogočal varen prehod žita iz treh ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Rusija je julija odstopila od dogovora, odtlej pa izvedla več zračnih napadov na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo.

Turčija, članica Nata, ki kljub vojni v Ukrajini ohranja dobre odnose tako z Moskvo kot s Kijevom, upa, da bo sporazum o žitu uporabila kot podlago za ponovni začetek mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino.

Današnji pogovori ruskega in turškega predsednika so bili sicer njuno prvo srečanje, odkar je bil Erdogan maja znova izvoljen na položaj. Turškega predsednika v Sočiju spremlja številčna delegacija, v kateri so med drugim ministri za obrambo, zunanje zadeve, energetiko in finance.