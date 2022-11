Ženska sedela na klopi, tam pustila torbo in odšla, čez minuto je počilo

Soylu je za napad obtožil kurdske borce povezane s PKK, ki jo Ankara in njeni zahodni zavezniki opredeljujejo kot teroristično organizacijo. "Menimo, da je bil ukaz za napad izdan iz Kobaneja," je še dodal, pri čemer je mislil na sirsko mesto blizu turške meje, v katerem so leta 2015 potekali spopadi med kurdskimi borci in skrajno Islamsko državo.

Stranko PKK je za napad v Istanbulu obtožil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Stranka že od osemdesetih let prejšnjega stoletja vodi uporniško gibanje za kurdsko samoupravo na jugovzhodu Turčije. Prav tako je redno tarča turških vojaških operacij in je v središču spora med Švedsko in Turčijo, ki od maja blokira vstop te skandinavske države v Nato.