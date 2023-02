Turčija zaključuje z reševalno akcijo, preživele iščejo le še v dveh pokrajinah

Silovita potresa, ki sta pred skoraj dvema tednoma stresla turška in sirska tla, sta prizadela 11 turških pokrajin. "V številnih pokrajinah so bila prizadevanja za iskanje in reševanje zaključena," je novinarjem v Ankari povedal vodja agencije za nesreče Yunus Sezer. Reševalne akcije se zdaj nadaljujejo le še v pokrajinah Hatay in Kahramanmaras. Sezer je dejal, da reševanje nadaljujejo v 40 stavbah, vendar pa pričakuje, da se bo to število do večera zmanjšalo.