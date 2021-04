Turčija zanika očitke: 'Sedežni red je bil pripravljen v skladu s priporočili EU'

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je v četrtek kritike na račun Ankare označil za nepravične."Sedežni red je bil pripravljen v skladu s priporočili EU. Pika. Tega dejstva ne bi razkrivali, če nas ne bi obtoževali," je poudaril. "Med srečanjem so bili upoštevani zahteve in priporočila EU, spoštovan je bil protokol," je izpostavil.

Tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michelje v sredinem zapisu na Facebooku zanikal očitke, da je bil ob tem protokolarnem incidentu v Ankari brezbrižen."To ne bi moglo biti dlje od resnice," je poudaril.

"Ko sva opazila obžalovanja vredno situacijo, sva se odločila, da ne bova stvari še poslabšala z delanjem scene. Na začetku srečanja sva se odločila, da se osredotočiva na vsebino političnih pogovorov s svojimi gostitelji,"je zapisal.

Izpostavil je, da ga žalostijo namigovanja, da je bil ob dogodku brezbrižen. Je namreč zelo počaščen, da je del evropskega projekta, v katerem dve od štirih osrednjih institucij vodita ženski. Žalosti pa ga tudi to, da je incident zasenčil"pomembno in koristno geopolitično delo", ki sta ga s predsednico komisije opravila v Ankari.

Protokolarna služba Sveta EU je včeraj pojasnila, kako so potekale priprave na obisk. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so predstavniki protokola na kratko obiskali palačo, vendar niso imeli dostopa do sobane, v kateri je potekal sestanek, in jedilnice, čeprav so za to zaprosili, ker naj bi bili preblizu Erdoganovi pisarni.

Če bi sobano, kjer so potekali pogovori, obiskali, bi gostiteljem predlagali, naj kavč zamenjajo z naslanjačem za predsednico komisije. V jedilnici, do katere so dobili dostop, pa so uskladili velikost treh stolov za najvišje goste v korist von der Leynove, so zapisali.

V največjih političnih skupinah Evropskega parlamenta EPP in S&D so medtem zahtevali razpravo s predsednikoma obeh institucij na aprilskem plenarnem zasedanju.

"Odnosi med EU in Turčijo so ključni. Vendar pa sta ključna tudi enotnost EU in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami žensk," je na Twitterju zapisala vodja politične skupine levosredinske S&D Iratxe Garcia Perez.

Pozivu so se pridružili tudi v desnosredinski EPP. "Obisk predsednikov von der Leynove in Michela v Ankari bi moral podati sporočilo odločnosti in enotnosti v evropskem pristopu do Turčije. Na žalost se je končal kot simbol neenotnosti, saj predsednika nista stopila skupaj, ko bi bilo treba. Od evropske zunanje politike pričakujemo več," je ob tem povedal vodja politične skupine EPPManfred Weber.