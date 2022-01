Turčija: zaradi žalitve predsednika Erdogana pridržali ugledno novinarko

Ugledno turško televizijsko novinarko so pridržali zaradi žalitve predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana, grozi ji tudi zaporna kazen.

Policija je novinarko Sedef Kabas pridržala v soboto ob 2. uri zjutraj na njenem domu in jo odpeljala na policijsko postajo. Čas do sojenja je preživela v zaporu, poroča The Guardian. Domnevna žalitev je bil pregovor, ki ga je Kabaseva izrazila tako na opozicijskem televizijskem kanalu kot na svojem Twitterjevem računu. V prevodu bi se pregovor glasil nekako tako: "Ko pride vol v palačo, ne postane kralj, palača postane skedenj."

"Čast predsedniškega urada je čast naše države ... obsojam vulgarne žalitve našega predsednika in njegovega urada," je dejal Fahrettin Altun, vodja turškega direktorata za komunikacije in Erdoganov glavni tiskovni predstavnik. Merdan Yanardag, glavni urednik kanala Tele 1, na katerem je Kabasova podala svojo "sporno" izjavo, je njeno aretacijo obsodil. "To, da so jo zaradi pregovora pridržali ob dveh zjutraj, je nesprejemljivo," je dejal in dodal, da gre za poskus ustrahovanja novinarjev, medijev in družbe.

icon-expand Recepa Tayyipa Erdogana FOTO: AP