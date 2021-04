Von der Leynova z načrtom, kako preprečiti incidente, kakršen se je zgodil v Turčiji

Na vprašanja v povezavi s sodelovanjem predsednikov v prihodnje pa v komisiji odgovarjajo, da bosta seveda sodelovala še naprej, in sicer v korist in v interesu EU in njenih državljanov. Predsednica nikakor ne želi govoriti namesto Michela, je pa treba zagotoviti, da bosta oba ustrezno obravnavana, so še dejali.

Do torka opoldne je sicer mogoče podpisati peticijo s pozivom k Michelovemu odstopu, ki jo je doslej podprlo okoli 7000 ljudi, pripravila pa jo je mednarodna fundacija za enakost žensk Millenia2025.

O obisku v Turčiji bosta von der Leynova in Michel v torek govorila tudi s konferenco predsednikov Evropskega parlamenta, ki združuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin, so danes sporočili iz parlamentarne tiskovne službe. Razprava o tem je predvidena tudi na aprilskem plenarnem zasedanju parlamenta.

Spomnimo

Ob srečanju von der Leynove in Michela s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom prejšnji torek so Michela posedli na stol poleg Erdogana, von der Leynovo pa na kavč, nekoliko oddaljen od sedežev predsednikov. Na kavču nasproti nje je sicer sedel tudi turški zunanji minister, ki je spremljal Erdogana.