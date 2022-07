Turist iz Vezuva skušal rešiti telefon, namesto tega v krater padel tudi sam

Italija je znana po svojih slikovitih točkah, ki k sebi privabljajo trume turistov. Pa ne le iz Evrope, k našim zahodnim sosedom se podajajo tudi bolj oddaljeni popotniki, ki želijo obiskati to historično zaznamovano državo. Med njimi so tudi številni Američani, ki skušajo delček tega koščka sveta ujeti v svoj objektiv in tako v večnost shraniti svoje popotovanje.

A en ameriški turist si bo svoje potovanje še toliko bolj zapomnil. A njegova izkušnja mu ne bo ostala v pretirano lepem spominu, si pa lahko po njej 23-letnik pošteno oddahne. Med obiskom enega izmed najbolj znamenitih italijanskih ognjenikov - vulkana Vezuv - mu je namreč med snemanjem "selfija" telefon padel v krater ognjenika. Ko pa je Američan skušal iz kraterja izbezati mobilnik, je vanj padel tudi sam, poroča Sky News.

Na srečo 23-letnik ni strmoglavil do dna, temveč je padel le nekaj metrov globoko v ustje vulkana. Vodniki Vesuviusa so se tako pod nadzorom reševalnega helikopterja spustili po vrvi v krater, iz katerega so uspeli rešiti poškodovanega moškega. Tega so zaradi manjših poškodb odpeljali na zdravljenje.

Po poročanju medijev, naj bi sicer Američan in njegovi trije sorodniki do vrha vulkana ubrali prepovedano pot.

Italijanski Vezuv je po mnenju strokovnjakov eden najnevarnejših vulkanov na svetu. V nevarnem območju okoli ognjenika živi približno 600.000 prebivalcev, morebitni izbruh pa bi vlival na še tri milijone ljudi, ki živijo na območju Neaplja. Poznan po zgodovinski tragediji, ko je pod vulkanskim pepelom pokopal celotno mesto Pompeji, Vezuv ostaja tudi edini vulkan na evropski celini, ki je izbruhnil v zadnjih 100 letih.