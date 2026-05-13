Tujina

Turist kamenjal ogroženega tjulnja: 'Briga me, saj sem bogat'

Maui, 13. 05. 2026 13.07 pred 59 minutami 3 min branja 47

Avtor:
U.Z.
Turist na Havajih s kamnom napadel tjulnja

37-letni ameriški turist se je na plaži približal ogroženi samici tjulnja, ki so ji domačini nadeli ime Lani, in vanjo vrgel ogromen kamen, medtem ko je plavala ob obali na havajskem otoku Maui. Incident je bil posnet na kamero, posnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih in sprožil val ogorčenja. Policija je moškega pridržala; če bo obtožen, mu grozi globa v višini 50.000 dolarjev in celo zaporna kazen. Ko ga je domačinka opozorila na to, pa naj bi ji arogantno odvrnil: "Briga me, saj sem bogat!"

Prebivalka havajskega otoka Maui Kaylee Schnitzer je opazovala samico tjulnja, ki so jo domačini poimenovali Lani, kako se igra v plitvini ob obali mesta Lahaina. Pozorna je postala, ko se ji je neka ženska na plaži preveč približala.

"Takrat sem prijela telefon in začela snemati. Povsod na plažah so opozorila turistom, naj se jim ne približujejo, naj se jih ne dotikajo ..." je povedala za KOMO News.

Turist s kamenjem nad tjulnja
FOTO: Instagram

S kamnom naravnost v glavo

Ženska se je sčasoma umaknila, moški, ki je bil z njo, pa je na plaži nekaj pobral. "Zgrabil je kamen v velikosti kokosa in ga vrgel. Ciljal je naravnost v njeno glavo. Nisem mogla verjeti svojim očem – je res naredil to?"

Na posnetku se sliši, kako mu Kaylee zavpije: "Kaj počnete, zakaj mečete kamen vanj?" Ustrašila se je, ko je opazila, da se tjulenj – potem ko je bil zadet – ne premika. Zgrožena je poklicala policijo.

Moški in ženska sta začela hoditi stran, in ko ju je opozorila, naj počakata, ji je nasilnež arogantno zabrusil: "Briga me za kazen, saj sem bogat!"

Kmalu zatem so ga policisti našli in ga pridržali. "Govoril je nekaj o tem, da to počne tudi doma, da je to povsem normalno ..." je še povedala Kaylee.

Spravil se je nad Lani, ljubljenko domačinov

Posnetek nasilja nad živaljo je objavila na družbenih omrežjih. Kmalu je postal viralen in sprožil ogorčenje po vsem svetu. Dejstvo, da je turist napadel Lani, je za domačine še posebej boleče, saj gre za žival, ki je postala simbol okrevanja po uničujočih požarih leta 2023. 

Odkar se je Lani po požarih vrnila na obalo, so prebivalci in mestne oblasti bdeli nad njo in skrbeli zanjo.

Domačin vzel stvari v svoje roke

Kmalu po incidentu se je na družbenih omrežjih razširil še en posnetek, za katerega ni jasno, ali je avtentičen ali ne. Na njem moški, slečen do pasu, pristopi k domnevnemu turistu in mu od zadaj zada več udarcev.

"Vsi ali pa vsaj nekateri od nas smo videli okoljskega aktivista, kot jim rad rečem, ki je stvari vzel v svoje roke in pokazal, kaj se zgodi, če se vmešavaš v našo zemljo ali živali," je dejal državni senator Brenton Awa. "Naša odvetnica želi jasno povedati, da ne odobravamo nasilja, vendar smo 'gospodu ambasadorju Alohe' napisali pismo zahvale."

Nasilnež je 37-letnik iz Seattla

Oddelek za izvrševanje zakona havajskega ministrstva za zemljišča in naravne vire je primer predal zveznim tožilcem Urada za izvrševanje zakona NOAA za morebiten pregon v skladu z zveznimi zakoni o varstvu prostoživečih živali.

Nadlegovanje, poškodovanje ali ubijanje medvedjih tjulnjev je prepovedano z zakonom in moškemu, če bo obtožen, grozi globa v višini 50.000 dolarjev in morebitna zaporna kazen.

Preiskava je pokazala, da gre za 37-letnika iz Seattla. Njegove identitete niso razkrili.

KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Roadkill
13. 05. 2026 14.04
Samo Američan je lahko tako neumen
Odgovori
0 0
Sickk 2
13. 05. 2026 14.01
No tale bolnik oz taki bolniki v ameriki so 1000% trampovi volilci..
Odgovori
+1
3 2
BBcc
13. 05. 2026 14.02
Kot prinas janševci po tujo Trumpisti.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
13. 05. 2026 13.58
In take primitivce še bi država podpirala.
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
13. 05. 2026 13.56
Maga volilec
Odgovori
+2
3 1
Slovenska pomlad
13. 05. 2026 13.54
Spominjam se tega janšističnega dohtarja Koštrina,ki je redno parkiral svojega novega Mercedesa na prostoru za invalide in je rekel isto.
Odgovori
+4
5 1
Antena
13. 05. 2026 14.00
Levičar 100% hahaha
Odgovori
-1
1 2
hales
13. 05. 2026 13.54
Le kje je dobil takšen vzorec obnašanja? Morda pri predsedniku?
Odgovori
+5
6 1
proofreader
13. 05. 2026 13.53
Pirc Musar je spisala zakonodajo, ki tako snemanje prepoveduje.
Odgovori
+1
3 2
Jevgenij Suhov
13. 05. 2026 13.52
naj se javi nekdo, ki je že videl pametnega amera…
Odgovori
+2
3 1
proofreader
13. 05. 2026 13.53
On je Ukrajinec.
Odgovori
-1
1 2
Hugh_Mungus
13. 05. 2026 13.51
To vsakodnevno počno rejnim živalim, pa nikogar ne gane
Odgovori
-2
1 3
BBcc
13. 05. 2026 14.01
Mi delamo po metodi brez stresa za žival in posledično dobro meso. To v klavnicah pa res ni normalno.
Odgovori
+1
1 0
zani10
13. 05. 2026 13.49
Prav ima
Odgovori
-8
1 9
Desniprepad
13. 05. 2026 13.49
"Jaz sem bogat lahko delam vse kar se mi poželi".... vse take je porebno poslati na kakšen Goli otok na prevzgojo za 20 let.
Odgovori
+12
12 0
nemski_ovcar
13. 05. 2026 13.46
zapret za 10let
Odgovori
+10
11 1
indigokid
13. 05. 2026 13.46
to mentaliteto "kaj mi pa morete, saj sem bogat" gledamo na slovenskih cestah, v slovenski politiki, skorajdane kjerkoli po svetu in čas bi že bil, da to nasilništvo izkoreninimo
Odgovori
+10
11 1
Desniprepad
13. 05. 2026 13.51
Ja in taki nam hočejo vladati
Odgovori
+4
4 0
gongash
13. 05. 2026 13.45
Take treba poslat v mučilnico. Pa naj tam potem reče da mu je vseeno ker je bogat.
Odgovori
+12
13 1
asdfghjklč
13. 05. 2026 13.44
Kazni po vsem svetu bi morale biti določene glede na 20 najvišjih nakazil na TRR oziroma bančne račune v zadnjih petih letih. Zakaj ravno najvišjih? Zato, da bi bedaki bolje premislili, ali se jim splača početi kaj nezakonitega in neumnega. Recimo, če bi nekdo z najvišjimi prihodki v višini 1.000 € dobil kazen 500 €, bi moral nekdo, ki je imel najvišja nakazila oziroma prihodke v višini 10 milijonov €, plačati kazen v višini 5 milijonov €. To bi bile pravične kazni! In dokler ne bo takega sistema, ne bo nikjer miru.
Odgovori
+10
10 0
Ricinus
13. 05. 2026 13.42
In kaj je bilo s tjulnico?
Odgovori
+5
5 0
oježeš
13. 05. 2026 13.41
Ma kakih 50.000, če se hvali, da je bogat, naj jih plača 500.000 EUR. Pravilno bi pa bilo, da bi mu nekdo vrnil, da bi dobil občutek, kako to zgleda, ko te nekdo kamenja. Res so čudni stvori na zemlji. Ta prej ne bo prenehal, da jih bo sam dobil, kakor daje drugim.
Odgovori
+9
9 0
HardKore
13. 05. 2026 13.41
Aha, ti bi jaz dal par let zapora, pa si z denarjem v zaporu kupi tekoče milo... bogatunek
Odgovori
+8
8 0
Perovskia
13. 05. 2026 13.40
Ej stric z ozkimi brki je imel recept za take
Odgovori
+5
6 1
brusilec
13. 05. 2026 13.41
ja, tvoj stric se je za take sekiral... ti imaš nebuloze
Odgovori
-1
3 4
AnneBT
13. 05. 2026 13.41
Kje je kak avstrijski slikar, ko ga rabiš...
Odgovori
+3
3 0
