Turist kamenjal ogroženega tjulnja: 'Briga me, saj sem bogat'

Prebivalka havajskega otoka Maui Kaylee Schnitzer je opazovala samico tjulnja, ki so jo domačini poimenovali Lani, kako se igra v plitvini ob obali mesta Lahaina. Pozorna je postala, ko se ji je neka ženska na plaži preveč približala. "Takrat sem prijela telefon in začela snemati. Povsod na plažah so opozorila turistom, naj se jim ne približujejo, naj se jih ne dotikajo ..." je povedala za KOMO News.

Turist s kamenjem nad tjulnja FOTO: Instagram

S kamnom naravnost v glavo

Ženska se je sčasoma umaknila, moški, ki je bil z njo, pa je na plaži nekaj pobral. "Zgrabil je kamen v velikosti kokosa in ga vrgel. Ciljal je naravnost v njeno glavo. Nisem mogla verjeti svojim očem – je res naredil to?" Na posnetku se sliši, kako mu Kaylee zavpije: "Kaj počnete, zakaj mečete kamen vanj?" Ustrašila se je, ko je opazila, da se tjulenj – potem ko je bil zadet – ne premika. Zgrožena je poklicala policijo.

Moški in ženska sta začela hoditi stran, in ko ju je opozorila, naj počakata, ji je nasilnež arogantno zabrusil: "Briga me za kazen, saj sem bogat!" Kmalu zatem so ga policisti našli in ga pridržali. "Govoril je nekaj o tem, da to počne tudi doma, da je to povsem normalno ..." je še povedala Kaylee.

Spravil se je nad Lani, ljubljenko domačinov

Posnetek nasilja nad živaljo je objavila na družbenih omrežjih. Kmalu je postal viralen in sprožil ogorčenje po vsem svetu. Dejstvo, da je turist napadel Lani, je za domačine še posebej boleče, saj gre za žival, ki je postala simbol okrevanja po uničujočih požarih leta 2023. Odkar se je Lani po požarih vrnila na obalo, so prebivalci in mestne oblasti bdeli nad njo in skrbeli zanjo.

Domačin vzel stvari v svoje roke

Kmalu po incidentu se je na družbenih omrežjih razširil še en posnetek, za katerega ni jasno, ali je avtentičen ali ne. Na njem moški, slečen do pasu, pristopi k domnevnemu turistu in mu od zadaj zada več udarcev. "Vsi ali pa vsaj nekateri od nas smo videli okoljskega aktivista, kot jim rad rečem, ki je stvari vzel v svoje roke in pokazal, kaj se zgodi, če se vmešavaš v našo zemljo ali živali," je dejal državni senator Brenton Awa. "Naša odvetnica želi jasno povedati, da ne odobravamo nasilja, vendar smo 'gospodu ambasadorju Alohe' napisali pismo zahvale."

Nasilnež je 37-letnik iz Seattla