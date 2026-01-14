Naslovnica
Tujina

Turist na Tenerifu na letalo skušal vkrcati pokojno ženo

Las Palmas, 14. 01. 2026 17.02

Avtor:
A.K. STA
Tenerife

Španska policija je na letališču na Tenerifu, največjem od španskih Kanarskih otokov, aretirala 80-letnega turista, ki se je s svojo pokojno ženo na invalidskem vozičku skušal vkrcati na letalo in se vrniti domov. Moški se je skupaj z ženo prebil čez varnostno kontrolo, preden so zaposleni zasledili, da je ženska mrtva.

Tiskovna predstavnica policije je navedla, da se je moški sprva uspel prebiti skozi varnostno kontrolo na letališču Tenerife Sur na jugu otoka. Incident se je zgodil ob koncu lanskega leta.

Dodala je, da so zaposleni na letališču kmalu zatem postali sumničavi, ko so zagledali "neživljenjsko" starejšo žensko, ena od zaposlenih pa je opazila, da je bila njena roka že popolnoma hladna. Zdravnik nujne medicinske pomoči je kasneje potrdil njeno smrt.

Letalski sedeži
Letalski sedeži
FOTO: Shutterstock

Po poročanju časopisa Canarian Weekly je šele potem, ko je par šel skozi detektor kovin, varnostnica opazila, da ženska ni reagirala. Ko se ji je približala in jo prijela za roko, je ugotovila, da je hladna na dotik in ne diha.

Mož naj bi po poročanju časnika letališkemu osebju sprva povedal, da je njegova žena umrla le nekaj ur prej, domnevno na letališču. Nekateri zaposleni pa so poročali, da je za njeno smrt skušal okriviti letališke objekte, kar oblasti preiskujejo.

Moškega so aretirali na kraju dogodka. Ker policija ni našla dokazov o kaznivem dejanju, moškega niso aretirali.

Predstavnica policije ni pojasnila, od kod sta moški in žena prišla ali kam sta želela leteti. Dodala je tudi, da sicer ni znano, ali se je moški sploh zavedal, da je njegova žena umrla.

