Turist na Tenerifu na letalo skušal vkrcati pokojno ženo

Dodala je, da so zaposleni na letališču kmalu zatem postali sumničavi, ko so zagledali " neživljenjsko" starejšo žensko, ena od zaposlenih pa je opazila, da je bila njena roka že popolnoma hladna. Zdravnik nujne medicinske pomoči je kasneje potrdil njeno smrt.

Tiskovna predstavnica policije je navedla, da se je moški sprva uspel prebiti skozi varnostno kontrolo na letališču Tenerife Sur na jugu otoka. Incident se je zgodil ob koncu lanskega leta.

Po poročanju časopisa Canarian Weekly je šele potem, ko je par šel skozi detektor kovin, varnostnica opazila, da ženska ni reagirala. Ko se ji je približala in jo prijela za roko, je ugotovila, da je hladna na dotik in ne diha.

Mož naj bi po poročanju časnika letališkemu osebju sprva povedal, da je njegova žena umrla le nekaj ur prej, domnevno na letališču. Nekateri zaposleni pa so poročali, da je za njeno smrt skušal okriviti letališke objekte, kar oblasti preiskujejo.

Moškega so aretirali na kraju dogodka. Ker policija ni našla dokazov o kaznivem dejanju, moškega niso aretirali.

Predstavnica policije ni pojasnila, od kod sta moški in žena prišla ali kam sta želela leteti. Dodala je tudi, da sicer ni znano, ali se je moški sploh zavedal, da je njegova žena umrla.