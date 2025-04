Turist na ziplinu s telefonom nehote posnel teroristični napad

OGLAS

"Sprva se niti nisem zavedal, kaj se dogaja, slišal sem zvoke, a po prvih dveh ali treh strelih nisem razločil, da gre za streljanje. Ko pa se je pogostost streljanja povečala in sem videl, kako ljudje padajo po tleh, sem spoznal, da gre za teroristični napad. To je bilo po približno 20 sekundah vožnje," je svojo izkušnjo z ziplinom v dolini Baisaran pri Pahalgamu za Indian Express opisal 36-letni Rushi Bhatt. Videl je, da je bilo ustreljenih pet ali šest ljudi. Turist iz Ahmedabada v indijski zvezni državi Gudžarat, ki se ukvarja z organizacijo dogodkov in porok, je s svojo ženo in 11-letnim sinom načrtoval počitnice v Kašmirju od 16. do 27. aprila, a so jih zaradi napada prekinili. "Kot lahko vidite, sem posnetek s telefonom naredil za zabavo. Sploh nisem vedel, da se spodaj streljajo. Toda pri tem sem posnel napad ..."

Turist je na ziplineu ujel teroristični napad. FOTO: X icon-expand

Kot je opisal, je proti koncu vožnje videl družino, ki je med begom nekaj časa čepela na tleh, nato pa – ko se je streljanje ustavilo – spet začela teči. "Ko sem ugotovil, kaj se dogaja, sta moja žena in sin kričala, jaz pa sem nehal snemati, si odpel pas in skočil dol, še preden sem prišel do končne postaje," je še dodal. Skupaj z družino so stekli stran. "Videli smo ljudi, ki so se skrivali v nekakšni jami in se jim pridružili. Nato sta na kraj prišli vojska in policija ter nas spravili na varno." Naslednji dan je posnetek poslal nekemu obrambnemu uradniku v Ahmedabadu. "Po treh dneh mi je dovolil, da ga delim z mediji." Posnetek je hitro postal viralen – Bhatt je, kot kaže, ujel kaotične trenutke bega skupine turistov pred oboroženimi neznanci. Napad, v katerem je bilo ubitih 26 ljudi, se je zgodil v priljubljeni dolini Baisaran, blizu slikovitega mesteca Pahalgam v Himalaji, ki ga opisujejo kot indijsko Švico. Odgovornosti zanj ni prevzel še nihče, je pa Indija obtožila Pakistan, da podpira terorizem v indijskem delu Kašmirja, zaradi česar so se močno poslabšali odnosi med državama.

Nacionalna preiskovalna agencija je zališala tudi lastnika ziplinea, ki na posnetku – tik pred začetkom streljanja - trikrat vzklikne: Alah je velik!