Turist obtičal na visečem mostu, potem ko je veter razbil pohodna stekla

Moškega so rešili in je bil nepoškodovan, so ga pa zaradi travmatične izkušnje hospitalizirali.

Posnetek moškega, ki čaka na reševalce, se je na družbenem omrežju Weibo zelo hitro razširil in tako v kratkem času imel kar 5,8 milijona ogledov.

Viseči mostovi s steklenimi pohodnimi paneli so zelo priljubljena turistična atrakcija na Kitajskem. Zakaj je bil most sploh odprt za obiskovalce, če je pihal močan veter, ni znano, kot navajajo lokalni mediji, pa naj bi bili tako močni sunki vetra s hitrostjo do 150 km na uro neobičajni za to območje.

Zadnja leta viseči stekleni mostovi rastejo kot gobe po dežju na Kitajskem in so ena od bolj priljubljenih turističnih atrakcij. Mnogi namreč na teh mostovih preverjajo svoj pogum. A zadnji dogodek je sprožil ostro debato o tem, kako varni so sploh ti mostovi.

Najbolj znan in priljubljen je viseči most v nacionalnem parku Džangdžjadžje, ki se razteza čez 430 metrov širok kanjon in je na višini 300 metrov.