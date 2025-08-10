Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Turist odvrgel cigaretni ogorek, pogorel del gozda

Split, 10. 08. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
7

Splitska policija je objavila fotografijo škode po požaru na otoku Čiovo, v katerem je zgorel del borovega gozda. Ogenj je, kot kaže, zanetil 64-letni argentinski državljan, ki je odvrgel cigaretni ogorek. Policija ga je pridržala.

Včeraj malo pred 15. uro je zagorelo v zalivu Racetinova na otoku Čiovo. Požar je uničil del območja, prekritega z borovim gozdom in travo. 

Ogenj so pogasili z letali za gašenje, na teren pa se je odpravilo tudi več policijskih patrulj, ki so takoj sprožile preiskavo.

Kot so ugotovili, je požar najverjetneje povzročil en sam cigaretni ogorek, ki ga je odvrgel 64-letni argentinski državljan. Slednjega so našli na gumenjaku v zalivu in ga pridržali. Zoper njega bodo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja z nevarnim dejanjem iz malomarnosti. 

Škoda po požaru na otoku Čiovo
Škoda po požaru na otoku Čiovo FOTO: PU Splitsko-dalmatinska

V ločenem incidentu je mladoletnik na igrišču v naselju Kučine izstrelil baklo, ki je po pristanku zanetila požar. Gasilci so ga s hitrim posredovanjem uspeli lokalizirati in pogasiti. Policisti bodo zoper mladoletnika uvedli kriminalistično preiskavo. 

Ob tem so na PU splitsko-dalmatinska domačine in turiste opozorili, naj bodo, glede na visoke temperature in dolgotrajno sušno obdobje, še posebej previdni pri uporabi vnetljivih snovi v naravi, zlasti v bližini gozdnih površin. Prav tako vse pozivajo, naj se vzdržijo uporabe pirotehnike. 

čiovo hrvaška požar
Naslednji članek

Evropa pod novo vročinsko kupolo: dolgotrajen in intenziven vročinski val

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
10. 08. 2025 16.41
+0
Moras biti prav posebno neumen,da to naredis.
ODGOVORI
1 1
ajdanakolesu
10. 08. 2025 16.29
+1
Lahko bi se zgledovali po redu v SINGAPURJU.
ODGOVORI
1 0
SaAbERO
10. 08. 2025 16.26
-1
Kadilci - največji egoisti. Briga njih ka? In komu se kadi smrad od njih. Njihova pravica se konča tam, kjer se začne moja! In pravico do neosmrajenega zraka imam.
ODGOVORI
3 4
nelevnedesen
10. 08. 2025 16.48
Pridi k meni, da te malo prekadim. Pa mi povej za pravice
ODGOVORI
0 0
Artechh
10. 08. 2025 16.22
+0
Jaz jim ljubkovalno rečem dimniki. Tem k kadijo.
ODGOVORI
1 1
96bimBo
10. 08. 2025 16.05
+3
Ob visoki požarni ogroženosti bi morali pirotehniko PREPOVEDATI.
ODGOVORI
4 1
marhi
10. 08. 2025 16.24
+0
Naj jo čisto prepovejo
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065