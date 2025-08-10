Turist odvrgel cigaretni ogorek, pogorel del gozda

Včeraj malo pred 15. uro je zagorelo v zalivu Racetinova na otoku Čiovo. Požar je uničil del območja, prekritega z borovim gozdom in travo.

Ogenj so pogasili z letali za gašenje, na teren pa se je odpravilo tudi več policijskih patrulj, ki so takoj sprožile preiskavo.

Kot so ugotovili, je požar najverjetneje povzročil en sam cigaretni ogorek, ki ga je odvrgel 64-letni argentinski državljan. Slednjega so našli na gumenjaku v zalivu in ga pridržali. Zoper njega bodo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja z nevarnim dejanjem iz malomarnosti.