Turist odvrgel cigaretni ogorek, pogorel del gozda

Včeraj malo pred 15. uro je zagorelo v zalivu Racetinova na otoku Čiovo. Požar je uničil del območja, prekritega z borovim gozdom in travo.
Ogenj so pogasili z letali za gašenje, na teren pa se je odpravilo tudi več policijskih patrulj, ki so takoj sprožile preiskavo.
Kot so ugotovili, je požar najverjetneje povzročil en sam cigaretni ogorek, ki ga je odvrgel 64-letni argentinski državljan. Slednjega so našli na gumenjaku v zalivu in ga pridržali. Zoper njega bodo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja z nevarnim dejanjem iz malomarnosti.
V ločenem incidentu je mladoletnik na igrišču v naselju Kučine izstrelil baklo, ki je po pristanku zanetila požar. Gasilci so ga s hitrim posredovanjem uspeli lokalizirati in pogasiti. Policisti bodo zoper mladoletnika uvedli kriminalistično preiskavo.
Ob tem so na PU splitsko-dalmatinska domačine in turiste opozorili, naj bodo, glede na visoke temperature in dolgotrajno sušno obdobje, še posebej previdni pri uporabi vnetljivih snovi v naravi, zlasti v bližini gozdnih površin. Prav tako vse pozivajo, naj se vzdržijo uporabe pirotehnike.
