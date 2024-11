Turist ostal ujet med skalami, sredi reke so mu amputirali nogo

V petek se je skupina turistov s kajaki podala na plovbo po reki Franklin v jugozahodni Tasmaniji. A med pustolovščino se je zgodila nesreča. Na območju brzic se je namreč noga enega od starejših turistov zagozdila med skalami, poroča BBC.

Po besedah tamkajšnje policije so reševalci na težko dostopno območje odhiteli nemudoma; klic v sili so namreč zaradi pametne ure, ki jo je nosil turist, prejeli zelo hitro. Moškega v 60. letih so skušali med 20-urnim reševanjem večkrat osvoboditi iz skalne razpoke, a so bili pri tem neuspešni. "Če bi tam ostal še dlje, ne bi preživel," so dejali reševalci.