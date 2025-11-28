Turist padel s križarke v morje, v teku iskalna akcija

Ladja za križarjenje Marella Explorer 2, s katero upravlja turistična agencija TUI, je v četrtek zjutraj špansko obalno stražo obvestila, da pogrešajo enega potnika. 76-letni moški je v morje padel, ko se je križarka nahajala okoli 16,5 navtične milje (30,5 km) severozahodno od Punta de Teno na Tenerifu.

Podjetje Marella Cruises, ki ima v lasti ladjo, je v izjavi zapisalo: "Z globoko žalostjo potrjujemo, da so opazili gosta, ki je padel v vodo, medtem ko je ladja plula proti La Gomeri. V teh težkih časih mislimo nanj in na njegovo družino".

Ladja je trenutno zasidrana v pristanišču v Santa Cruz de Tenerife, medtem ko poteka iskalna akcija, v kateri sodelujejo helikopterji in čolni obalne straže.