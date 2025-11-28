Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Turist padel s križarke v morje, v teku iskalna akcija

Santa Cruz de Tenerife, 28. 11. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
8

Ob obali španskega otoka Tenerife poteka iskalna akcija za 76-letnim britanskim turistom, ki je padel v morje z ladje za križarjenje. Španska obalna straža ga išče s helikopterji in čolni.

Ladja za križarjenje Marella Explorer 2, s katero upravlja turistična agencija TUI, je v četrtek zjutraj špansko obalno stražo obvestila, da pogrešajo enega potnika. 76-letni moški je v morje padel, ko se je križarka nahajala okoli 16,5 navtične milje (30,5 km) severozahodno od Punta de Teno na Tenerifu.

Ladja je plula proti otoku La Gomera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podjetje Marella Cruises, ki ima v lasti ladjo, je v izjavi zapisalo: "Z globoko žalostjo potrjujemo, da so opazili gosta, ki je padel v vodo, medtem ko je ladja plula proti La Gomeri. V teh težkih časih mislimo nanj in na njegovo družino".

Ladja je trenutno zasidrana v pristanišču v Santa Cruz de Tenerife, medtem ko poteka iskalna akcija, v kateri sodelujejo helikopterji in čolni obalne straže.

ladja križarka iskanje turist tenerife
Naslednji članek

Louvre zvišuje vstopnine za turiste izven EU

Naslednji članek

Merz za omilitev prepovedi 'dizlov' in 'bencinarjev', Golob mu prikimava

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
28. 11. 2025 17.42
+2
pijano,pijano,pa še anglež,to ni nič novega je sploh vedel kje je
ODGOVORI
2 0
Miran1960
28. 11. 2025 17.33
+0
padajo v glavnem angležarji kar ne čudi kako so običajno nažgani
ODGOVORI
1 1
96bimBo
28. 11. 2025 17.08
+3
Je delal selfije?
ODGOVORI
4 1
galeon
28. 11. 2025 16.50
-1
Je že postal hrana kaki orki.
ODGOVORI
2 3
Rock8
28. 11. 2025 16.47
-2
Hik hik,ograja je bila prenizka
ODGOVORI
2 4
Prelepa Soča
28. 11. 2025 16.33
+2
Pa kako lahko padeš s križarke? Očitno je folk tako pijan, da sploh ne ve, kje je. Mi smo bili 3 tedne, nobenega 💩, vse super in fajn... ne razumem.
ODGOVORI
3 1
Prelepa Soča
28. 11. 2025 16.34
+3
Je pa res, Britanci so nemogoč folk, še vedno imajo v glavu, da si taglavni... zavojevalci.... folk pa tako pritisnjen...
ODGOVORI
3 0
MaliOriam
28. 11. 2025 17.04
-1
te stare krizarke imajo prenizko ograjo. Novejse pa precej visje.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385