Turist padel s križarke v morje, v teku iskalna akcija

Ladja za križarjenje Marella Explorer 2, s katero upravlja turistična agencija TUI, je v četrtek zjutraj špansko obalno stražo obvestila, da pogrešajo enega potnika. 76-letni moški je v morje padel, ko se je križarka nahajala okoli 16,5 navtične milje (30,5 km) severozahodno od Punta de Teno na Tenerifu.
Ladja je plula proti otoku La Gomera.
Podjetje Marella Cruises, ki ima v lasti ladjo, je v izjavi zapisalo: "Z globoko žalostjo potrjujemo, da so opazili gosta, ki je padel v vodo, medtem ko je ladja plula proti La Gomeri. V teh težkih časih mislimo nanj in na njegovo družino".
Ladja je trenutno zasidrana v pristanišču v Santa Cruz de Tenerife, medtem ko poteka iskalna akcija, v kateri sodelujejo helikopterji in čolni obalne straže.
