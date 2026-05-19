Tujina

Turist s skokom v vodnjak Trevi razburil javnost: kazen v višini 500 evrov

Rim, 19. 05. 2026 18.05

L.M.
Turist

Na viralnem videu je vidno, kako novozelandski turist skoči v vodnjak Trevi, kjer je plaval, dokler ga niso odstranile oblasti. Turist je prejel kazen v višini 500 evrov in prepoved obiska.

V zadnjem tednu se je po družbenih omrežjih razširil incident, v katerem je novozelandski turist skočil v znamenito fontano Trevi. Na začetku posnetka dve turistki pred vodnjakom iz 18. stoletja delata selfije. Nenadoma do roba fontane pristopi približno 30-letni moški, ki skoči v vodo z glavo naprej, oblečen v kavbojke, srajco z dolgimi rokavi, čevlje in nogavice.

Po poročanju tujih medijev je moški nato plaval in se sprehajal po vodi v znamenitem bazenu, v nekem trenutku pa celo izvajal hrbtno plavanje. Kljub pozivom oblasti, naj zapusti vodnjak, je vztrajal, dokler ga niso odstranili.

Pozneje so neimenovanega turista kaznovali z globo v višini 500 evrov in mu prepovedali vstop na območje znamenitosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incident je sprožil burne odzive javnosti na družbenih omrežjih. Kritiki pozivajo k strožjim ukrepom, vključno z aretacijami in zapornimi kaznimi, poroča New York Post.

Vodnjak Trevi, ki je svetovno znan tudi po filmu Federica Fellinija La Dolce Vita, se že vrsto let sooča z neprimernim vedenjem turistov. V preteklosti so že zabeležili podobne primere, med drugim je bil lani drug turist iz Nove Zelandije kaznovan zaradi kopanja v fontani.

V zadnjem času se območje sooča tudi z varnostnimi incidenti. Ta mesec je v bližini fontane izbruhnil spopad med dvema skupinama, zaradi katerega so morali mimoidoči poiskati zavetje v bližnjih lokalih.

Kljub temu nekateri mestni uradniki in turistični delavci menijo, da je znesek prenizek glede na pomen in obiskanost znamenitosti. Kot je dejal predstavnik mestne uprave za turizem, bi v primerjavi z drugimi svetovnimi

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FreedomMan
19. 05. 2026 18.16
Kaj pa Novozelandec ve o zgodovini, razen tega da mu je dedek pobegli zapornik iz Avstralije.
Masturbator
19. 05. 2026 18.29
Isto kot Slovenec. Glede na to, da v CELI Sloveniji ni NITI ENE svetovne kulturne znamenitosti.
Sandokkan
19. 05. 2026 18.38
Alkohol se steje kot znamenitost?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Ja, Chef!
