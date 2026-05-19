Turist s skokom v vodnjak Trevi razburil javnost: kazen v višini 500 evrov

V zadnjem tednu se je po družbenih omrežjih razširil incident, v katerem je novozelandski turist skočil v znamenito fontano Trevi. Na začetku posnetka dve turistki pred vodnjakom iz 18. stoletja delata selfije. Nenadoma do roba fontane pristopi približno 30-letni moški, ki skoči v vodo z glavo naprej, oblečen v kavbojke, srajco z dolgimi rokavi, čevlje in nogavice.
Po poročanju tujih medijev je moški nato plaval in se sprehajal po vodi v znamenitem bazenu, v nekem trenutku pa celo izvajal hrbtno plavanje. Kljub pozivom oblasti, naj zapusti vodnjak, je vztrajal, dokler ga niso odstranili.
Pozneje so neimenovanega turista kaznovali z globo v višini 500 evrov in mu prepovedali vstop na območje znamenitosti.
Incident je sprožil burne odzive javnosti na družbenih omrežjih. Kritiki pozivajo k strožjim ukrepom, vključno z aretacijami in zapornimi kaznimi, poroča New York Post.
Vodnjak Trevi, ki je svetovno znan tudi po filmu Federica Fellinija La Dolce Vita, se že vrsto let sooča z neprimernim vedenjem turistov. V preteklosti so že zabeležili podobne primere, med drugim je bil lani drug turist iz Nove Zelandije kaznovan zaradi kopanja v fontani.
V zadnjem času se območje sooča tudi z varnostnimi incidenti. Ta mesec je v bližini fontane izbruhnil spopad med dvema skupinama, zaradi katerega so morali mimoidoči poiskati zavetje v bližnjih lokalih.
Kljub temu nekateri mestni uradniki in turistični delavci menijo, da je znesek prenizek glede na pomen in obiskanost znamenitosti. Kot je dejal predstavnik mestne uprave za turizem, bi v primerjavi z drugimi svetovnimi
