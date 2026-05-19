Turist s skokom v vodnjak Trevi razburil javnost: kazen v višini 500 evrov

V zadnjem tednu se je po družbenih omrežjih razširil incident, v katerem je novozelandski turist skočil v znamenito fontano Trevi. Na začetku posnetka dve turistki pred vodnjakom iz 18. stoletja delata selfije. Nenadoma do roba fontane pristopi približno 30-letni moški, ki skoči v vodo z glavo naprej, oblečen v kavbojke, srajco z dolgimi rokavi, čevlje in nogavice.

Po poročanju tujih medijev je moški nato plaval in se sprehajal po vodi v znamenitem bazenu, v nekem trenutku pa celo izvajal hrbtno plavanje. Kljub pozivom oblasti, naj zapusti vodnjak, je vztrajal, dokler ga niso odstranili.

Pozneje so neimenovanega turista kaznovali z globo v višini 500 evrov in mu prepovedali vstop na območje znamenitosti.