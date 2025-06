Turist skočil z mostu, razburjeni domačini nad njim s pestmi

Ko je turist kasneje priplaval do obale, so ga znova napadli in udarjali ter zmerjali. Priče so dogajanje posnele, portal Crna-Hronika pa je posnetek delil na družbenih omrežjih.

Po tem, ko je turist skočil v vodo in v reki pristal tik ob gumenjaku, je v vodo skočil eden od domačinov, priplaval do njega in ga začel udarjati.

Skoki s Starega mostu so sicer ena najbolj znanih tradicij v Bosni in Hercegovini in so simbol mesta Mostar. Tekmovanje poteka vsako leto, običajno konec julija, in združuje profesionalne skakalce, lokalne navdušence in na tisoče gledalcev z vsega sveta.

Zaradi višine in hladne reke Neretve so skoki izjemno tvegani. Mnogi tekmovalci za tovrstne podvige trenirajo več let, za začetnike pa je priporočljiv strokovni nadzor.