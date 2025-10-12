Turist splezal do oltarja vatikanske bazilike in uriniral pred verniki

Nespodobno dejanje se je zgodilo v petek okoli 9. ure dopoldan, ko je v vatikanski baziliki svetega Petra potekala sveta maša. Neznani moški je pristopil do spovednega oltarja, slekel hlače in pričel urinirati po oltarju, verniki pa so lahko njeovo početje le zgroženo opazovali.

Vatikanski varnostniki so sicer nemudoma opazili turista ter ustavili nejgovo početje, a oltar je bil v tem času že oskrunjen. Vatikanske oblasti so po poročanju portala Corriere della Sera pridržale ter ga umaknile iz bazilike, ni pa znano, kakšne sankcije ga čakajo.

O dejanju je bil obveščen tudi papež Leon XIV., ki je bil po poroačnju medijev zgrožen nad početjem moškega. Tiskovni urad Svetega sedeža sicer uradne izjave o skrunitvi ni izdal.

Omenjeni oltar v baziliki, kjer je pred pogrebom ležal tudi pokojni papež Frančišek, je bil sicer v preteklosti že večkrat tarča neokusnih incidentov. Februarja se je na primer moški povzpel na vrh oltarja in na tla podrl šest svečnikov, junija 2023 pa je na oltar skočil goli Poljak.