Naslovnica
Tujina

Turist splezal do oltarja vatikanske bazilike in uriniral pred verniki

Vatikan, 12. 10. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
35

Iz Vatikana poročajo o novem primeru neprimernega vedenja turistov. Med sveto mašo se je namreč moškemu uspelo povzpeti do oltarja v baziliki svetega Petra ter urinirati pred verniki. Moškega so nemudoma ustavile vatikanske oblasti, a je v tem času že oskrunil oltar.

Nespodobno dejanje se je zgodilo v petek okoli 9. ure dopoldan, ko je v vatikanski baziliki svetega Petra potekala sveta maša. Neznani moški je pristopil do spovednega oltarja, slekel hlače in pričel urinirati po oltarju, verniki pa so lahko njeovo početje le zgroženo opazovali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vatikanski varnostniki so sicer nemudoma opazili turista ter ustavili nejgovo početje, a oltar je bil v tem času že oskrunjen. Vatikanske oblasti so po poročanju portala Corriere della Sera pridržale ter ga umaknile iz bazilike, ni pa znano, kakšne sankcije ga čakajo.

O dejanju je bil obveščen tudi papež Leon XIV., ki je bil po poroačnju medijev zgrožen nad početjem moškega. Tiskovni urad Svetega sedeža sicer uradne izjave o skrunitvi ni izdal.

Omenjeni oltar v baziliki, kjer je pred pogrebom ležal tudi pokojni papež Frančišek, je bil sicer v preteklosti že večkrat tarča neokusnih incidentov. Februarja se je na primer moški povzpel na vrh oltarja in na tla podrl šest svečnikov, junija 2023 pa je na oltar skočil goli Poljak.

vatikan bazilika svetega petra turist
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Skunk Works
12. 10. 2025 13.40
Bojazljivec, luzer, cvikalica ničla on ničle, bedna kreatura človeška.....Če res ima kaj jajc, če je res junak, naj gre v Meko, ter se tam polula na vzhodni vogal Kabe, na v srebro vgrajen meteorit....Da ga vidimo potem junaka.....To je problem zahodnokrščanske civilizacije, ker smo postali tako šibki, ker se ne borimo več za naše korenine in tradicijo, ker lahko vsak pljuva po nas, vsaka kreatura, ki jo prinese mimo, in take kreature ne kaznujemo, kot bi ga tam v Meki...... Kat taki, če se ne spremenimo, nimamo neke prihodnosti.....
ODGOVORI
0 0
Jocomb
12. 10. 2025 13.35
vplivnež?
ODGOVORI
0 0
walter2
12. 10. 2025 13.32
Očitna medverska provokacija!
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1935308
12. 10. 2025 13.26
Vse maše so svete, ali se mogoče motim?
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
12. 10. 2025 13.25
-3
to ni nič v primerjavi z vsem trpljenjem ki ga je sprovedla cerkev. ter pobila in oskrunila miljone ljudi. tudi slovenčki ste produkt pokristjanjevanja, saj veste.
ODGOVORI
5 8
Buci in Bobo
12. 10. 2025 13.27
+1
Pred 2000 leti... ne nabiji
ODGOVORI
3 2
4krogci
12. 10. 2025 13.23
-2
Pac predraga karta za WC…nc nivega!
ODGOVORI
1 3
Kaskader
12. 10. 2025 13.20
+8
Enosmerna karta za Meko, pa naj tam ponovi vajo.
ODGOVORI
8 0
proofreader
12. 10. 2025 13.16
+6
Varnostna služba odpovedala.
ODGOVORI
6 0
Rožle Patriot
12. 10. 2025 13.13
+9
Nimaš kej .. Woke kultura .. .. ne pozabit, da so tovrstni Holobisti pri nas že pirhe kazali .. !!!
ODGOVORI
11 2
Sixten Malmerfelt
12. 10. 2025 13.12
+0
Kaj ko nimajo wcjev v Vatikanu!
ODGOVORI
2 2
mario7
12. 10. 2025 13.07
+8
Kaj se norci spomnijo....
ODGOVORI
8 0
sioxxos
12. 10. 2025 13.05
+14
Naslednjič naj gre isto naredit v mošejo in bo to zadnje, kar je naredil. Po kristjanih in krščanstvu na sploh si vsakdo privošči, kar mu je volja, pri Islamu pa so raje tiho. Le zakaj.
ODGOVORI
16 2
Rožle Patriot
12. 10. 2025 13.14
+3
.... ker bi lahko samo še v čepe lulal ... !!!
ODGOVORI
3 0
Tho mp son
12. 10. 2025 13.05
+9
Ko liberalizem prerase v anarhijo ...
ODGOVORI
10 1
York
12. 10. 2025 13.03
-1
Si mislim, da so to morale biti globoke zamere do RKC, da je želel na tak način opozoriti na krivico, ki se mu je zgodila.
ODGOVORI
3 4
puspan
12. 10. 2025 13.06
+4
Trotl.
ODGOVORI
5 1
mojito88521
12. 10. 2025 12.55
-10
Car.
ODGOVORI
4 14
zmerni pesimist
12. 10. 2025 12.54
+2
In ta je bil iz
ODGOVORI
3 1
txoxnxy
12. 10. 2025 12.52
+9
Jaz bi mu prisodil vsaj 10 let lizanja cerkvenega poda vsaj enkrat na dan .
ODGOVORI
16 7
nikolinormalen
12. 10. 2025 12.46
-19
Bravo! 😂😂😂
ODGOVORI
6 25
sioxxos
12. 10. 2025 13.07
+4
Ti dejansko čestitaš takšnemu dejanju? Domnevam, da si levičar.
ODGOVORI
9 5
Rožle Patriot
12. 10. 2025 13.15
+6
Ne ni levičar ... ampak čisto navaden lewak !!!
ODGOVORI
6 0
