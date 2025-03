Turist splezal na znameniti tempelj, jezni domačini kričali in ga napadli

Videoposnetek, ki ga je objavila obiskovalka, prikazuje moškega, ki pleza na majevski Kukulcanov tempelj v arheološkem parku Chichen Itza, medtem ko domačini kričijo nanj.

"Ne smeš iti na tempelj," je nekdo v španščini vpil na turista, spet drugi so ga označili za idiota in neumneža. Varnostnika sta se pognala za moškim, na kraj pa je hitro prispela tudi mehiška nacionalna garda. Medtem ko so vklenjenega nemškega turista pospremili s kraja, je do njega priteklo nekaj domačinov, ki so moškega začeli udarjati in nanj kričati.