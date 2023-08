Turist taksistu: Ne bom ti plačal 100 evrov za šest kilometrov

Prihod turistov na hrvaško obalo vsako leto v svoj prid izkoristijo taksisti, ki v sezoni zvišajo svoje cene. A nekateri gredo še korak dlje in od prišlekov poskušajo 'iztržiti' veliko večje, celo absurdno visoke zneske.

In turisti z dragimi vožnjami seveda niso zadovoljni. Tko je bilo tudi pred kratkim v Zadru, ko je taksist tujcu za šest kilometrov poti izdal račun v višini 100 evrov. Mimoidoči so besedni boj posneli.

Na video posnetkih, ki so jih objavili hrvaški mediji je slišati, kako turist taksistu na enem izmed parkirišč v angleščini zatrjuje, da mu ne bo plačal toliko denarja za šestkilometrsko pot. "Oprosti, ne bom ti plačal sto evrov. Šest kilometrov. Pokliči policijo, lahko počakamo," je tudi dejal gospod. Turist se je začel odmikati stran od vozila, taksist pa je hodil za njim in kričal.

Kot kaže plačila ni dobil. Kot so ob koncu še izpostavili hrvaški mediji, pa do izkoriščanj turistov prihaja predvsem zaradi pomanjkanja inšpekcijskega nadzora in ne dovolj stroge kazenske zakonodaje na tem področju.