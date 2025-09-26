Svetli način
Tujina

Turist umrl na izletu z ladjo, posadka ga je pokrila in nadaljevala z zabavo

Ljubljana, 26. 09. 2025 08.39 | Posodobljeno pred 15 minutami

A.K.
Dopust v Turčiji se je za britanskega turista Petra Colvillea končal tragično. Med izletom z ladjico se je utopil. Posadka ga je dvignila na ladjo, pokrila z brisačo in nadaljevala z izletom, kot da se ni zgodilo nič.

Družina pokojnega Britanca je šokirana, poročajo britanski mediji. Izlet z ladjo v Turčiji se je zanj končal tragično. Na dopustu v Turčiji je pokojni počitnikoval z desetimi člani družine – svojimi otroci in vnuki. Odločili so se za izlet z luskuzno ladjico, kjer je bila napovedana zabava z glasbo v živo. Pokojnik se je med izletom med postankom za kopanje odločil, da se bo potopil v morje. Potem pa je nenadoma izginil, kmalu so ga drugi gosti našli, kako pluta na vodi. Izvleki so ga na palubo in poskušali oživljati, a zaman. 

Izlet z ladjo v Turčiji
Izlet z ladjo v Turčiji FOTO: Shutterstock

Kar je sledilo, pa je bil še večji šok za družino. Posadka namreč izleta ni končala, ampak so potnike obvestili, da je preplah končan. Kot piše Daily Mail, je njegova hči povedala, da je bila posadka nepripravljena in brezčutna glede na tragičen dogodek. Kot je opisala, ga je natakar proglasil za mrtvega, pokrili so ga z brisačo in nadaljevali z zabavo, kot da se ni nič zgodilo. Družina je tako čakala na obalno stražo in zdravnika, ki je le potrdil smrt, medtem ko so ostali na ladji nadaljevali z zabavnimi aktivnostmi.

izlet turčija ladja
patogen
26. 09. 2025 08.58
Kaj pa bi morali? Ga vreči v morje?
Tinika1
26. 09. 2025 08.57
ok, ne vemo a so vse informacije bli sposobni do nas prenest FDV trained novinarčki, ampak če ni blo poskusa oživljanja je res sramotno. drugače pa če je bil mrtev bi naj se zgodilo kaj? obstal svet?
YouRangMyLord
26. 09. 2025 08.57
Avtor članka: so ga našli, kako "pluta" na vodi ? Plutanje je hrvaška beseda, lebdenje pa pravilna slovenska.
ivan z Doba
26. 09. 2025 08.52
+1
Tudi ostali potniki ne poznajo empatije.
patogen
26. 09. 2025 08.58
Jovane, vaša empatija je lažna.
