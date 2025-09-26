Turist umrl na izletu z ladjo, posadka ga je pokrila in nadaljevala z zabavo

Družina pokojnega Britanca je šokirana, poročajo britanski mediji. Izlet z ladjo v Turčiji se je zanj končal tragično. Na dopustu v Turčiji je pokojni počitnikoval z desetimi člani družine – svojimi otroci in vnuki. Odločili so se za izlet z luskuzno ladjico, kjer je bila napovedana zabava z glasbo v živo. Pokojnik se je med izletom med postankom za kopanje odločil, da se bo potopil v morje. Potem pa je nenadoma izginil, kmalu so ga drugi gosti našli, kako pluta na vodi. Izvleki so ga na palubo in poskušali oživljati, a zaman.

Kar je sledilo, pa je bil še večji šok za družino. Posadka namreč izleta ni končala, ampak so potnike obvestili, da je preplah končan. Kot piše Daily Mail, je njegova hči povedala, da je bila posadka nepripravljena in brezčutna glede na tragičen dogodek. Kot je opisala, ga je natakar proglasil za mrtvega, pokrili so ga z brisačo in nadaljevali z zabavo, kot da se ni nič zgodilo. Družina je tako čakala na obalno stražo in zdravnika, ki je le potrdil smrt, medtem ko so ostali na ladji nadaljevali z zabavnimi aktivnostmi.