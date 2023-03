Turist v Iranu obsojen na šest let in pol zapora: 'Sedaj je na smrtni postelji'

64-letni Bernard Phelan, doma iz Clonmela v okrožju Tipperary na Irskem, je kot turistični delavec od leta 2017 nenehno obiskoval Iran in ga promoviral kot izjemno turistično destinacijo, ki bi jo moral vsak obiskati, poroča BBC. Vendar kljub njegovim promocijam in očitni ljubezni do te države čustva niso bila obojestranska. Iranske oblasti so ga namreč obtožile na šest let in pol zapora.