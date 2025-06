Turist v italijanskem muzeju zvil umetniški stol, nato pa pobegnil

Muzej je dogodek opisal kot "nočno moro vsakega muzeja" in z javnostjo delil posnetek nadzornih kamer. Ta prikazuje dva turista, ki sta si ogledovala stol 'Van Gogh', delo italijanskega umetnika Nicole Bolle in se ob njem fotografirata.

Ko sta ugotovila, kaj se je zgodilo, sta turista zapustila prostor, osebja muzeja pa nista obvestila o nastali škodi.

Muzej je dogodek prijavil policiji, turistov pa še vedno niso identificirali. Kot so sporočili, so stol uspeli popraviti. Ob tem so obiskovalce pozvali k spoštovanju umetnosti in varovanju kulturne dediščine.

Na posnetek, ki je postal viralen na družbenih omrežjih, se je za italijansko revijo Fanpage odzval tudi umetnik Bolla."To je bilo idiotsko," je komentiral. Kljub temu v incidentu vidi tudi pozitivno plat. "To je nekakšen performans. To lahko počnejo tudi navadni ljudi, ne le umetniki."