Turista iz morja vzela nekaj lupin leščurjev, kazen: 1800 evrov

Policija je v Umagu in na območju Rovinja "ujela" turista, ki sta iz morja vzela leščurje. Prvi tri, drugi pa dva. Čeprav ni šlo za žive živali, sta kršila zakon, saj je vrsta zaščitena, prepovedano pa je tako nabiranje živih primerkov kot njihovih lupin. Proti njima so sprožili prekrškovni postopek, plačati bosta morala več kot 1800 evrov kazni.

Policija je v nedeljo najprej oglobila 50-letnega državljana Avstrije, ki je v Umagu iz morja potegnil tri školjke, kmalu zatem pa še 42-letnega Nizozemca, z dvema školjkama so ga dobili v kampu na območju Rovinja, so sporočili z istrske policijske uprave. Oba sta iz morja vzela mrtve primerke školjke. Ob tem opozarjajo, da gre za strogo zaščiteno vrsto ter da sta tako ulov kot posedovanje te školjke strogo prepovedana. Proti omenjenima turistoma je zato sodišče izvedlo prekrškovni postopek in ju, kot že omenjeno, kaznovalo z globo, višjo od 1800 evrov. Policija ob tem ne poroča, ali sta toliko plačala oba skupaj ali vsak posebej.

Veliki leščur FOTO: Shutterstock icon-expand

Pred nekaj leti bolezen pomorila skoraj vse leščurje Podobno kot na Hrvaškem tudi pri nas ni dovoljeno nabiranje niti živih primerkov niti njihovih lupin. Te namreč nudijo pomemben prostor za naseljevanje drugih živih bitij. Kot pojasnjujejo na spletni strani Morske biološke postaje, je v preteklosti velikega leščurja že ogrožalo človekovo delovanje, nabirali so ga namreč za prehrano ljudi in za pridobivanje "morske svile" iz posebnih vlaken, s katerimi se ta školjka pritrjuje v morsko dno – bisusa. Poleg tega se je vrsta soočala z degradacijo habitata, med drugim tudi zaradi neprimernega sidranja v njihovem okolju. Kljub temu so bili zaščitni ukrepi učinkoviti in so omogočili obnovo vrste. Vendar pa se je leta 2016 v Španiji pojavil smrtonosen parazit, ki je povzročil množično umiranje velikih leščurjev. Leta 2020 je dosegel tudi slovensko obalo, kjer je bila smrtnost na večini območij skoraj 100-odstotna.

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN), ki je velikega leščurja zaščitila že v 80. letih, ga je po izbruhu parazita uvrstila med kritično ogrožene. Tudi v Sloveniji je veliki leščur na rdečem seznamu ogroženih vrst z oznako E. Gre za kategorijo ogroženosti, ki zajema vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada. To je zadnja stopnja pred kategorijama Ex? in Ex, ki pomenita domnevno in potrjeno izumrtje.