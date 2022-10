Turista ukradla gondolo: 'Poskušala sta jo voziti kot kanu'

Francoska državljana so obtožili, da sta v četrtek ob 1.30 zjutraj ukradla gondolo s postaje Accademia ob znamenitem istoimenskem mostu in se z njo zapeljala po kanalu Grande.

Lastnik gondole Giorgio Bognolo je povedal, da sta vsebino čolna – prevleko, blazine, okraske in druge predmete v vrednosti več sto dolarjev – vrgla v kanal, preden sta z njo odveslala. Povedal je, da sta bila turista zasačena, ko so trije domačini v mimoidočem čolnu opazili gondolo, ki je cikcakala sem in tja po kanalu, in ugotovili, da je nekaj narobe.

Gondoljer je za CNN povedal, da ga je ob 3.10 zjutraj poklicala policija, ki je ugotovila, da je čoln njegov. "Gondolo sta poskušala voziti kot kanu, kar pa ni mogoče. Trije fantje so takoj vedeli, da sta jo ukradla, ustavili so ju in poklicali policijo."