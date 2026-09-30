Vplivneža pozirala na morski želvi, ki je legla jajca

32-letni ukrajinski fitnes vplivnež Vadim Olejnik in njegova zaročenka Olena Kravčenko sta bila na dopustu v Omanu, ko sta javnost razburila s fotografijami in posnetki s plaže v Ras al Hadu, svetovno znanem kot zaščiteno naravno območje za gnezdenje ogroženih zelenih morskih želv.
Čeprav so ju spremljali okoljevarstveni prostovoljci, sta se odločila, da se bosta usedla na želvo, ki je odlagala jajca, in se izmenjaje fotografirala, poroča agencija Jam Press, ki jo povzema New York Post. Smejita se in pozirata, moški nekaj časa v roki celo drži eno od novoizleženih želvic. Nemočna žival pod njim poskuša pobegniti, on vmes pade dol, a jo znova zgrabi in se povzpne nanjo.
Fotografije in posnetki, ki sta jih objavila na družbenih omrežjih, so hitro postali viralni in so sprožili val kritik med uporabniki. Zgroženi nad njunim neodgovornim in nespametnim ravnanjem pristojne pozivajo h kaznovanju.
Sodelavci italijanskega naravovarstvenega projekta Biologicamente, ki je na incident opozoril med prvimi, lokalni okoljevarstveni organizaciji očitajo, da je takšno nedopustno dejanje dopustila.
"Društvo, ki deluje resno in strokovno ter ga podpira znanstveni odbor, svojim prostovoljcem nikoli ne bi dovolilo, da bi sedeli na oklepu želve in si delali selfije," so ogorčeno zapisali na Facebooku. "Ne moremo sprejeti tako nedopustne stopnje nevednosti."
Omanska uprava za okolje je sporočila, da sta posameznika s svojim ravnanjem kršila zakonodajo o varstvu prosto živečih živali, in navedla, da je proti njima že sprožila "ustrezne pravne postopke", poročajo lokalni mediji. Takšno vedenje namreč lahko ogrozi želve in njihov življenjski prostor.
Nekateri mediji so poročali, da sta bila turista pridržana, vendar te informacije niso potrjene, saj je vplivnež po incidentu še naprej objavljal fotografije z dopusta. Se je pa za svoje ravnanje opravičil. Trdi, da ga je organizacija zavedla in da želve ni nameraval poškodovati. "Pravil nisem poznal. Storil sem napako in se vsem opravičujem," je dejal.
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