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Vplivneža pozirala na morski želvi, ki je legla jajca

Muškat, 30. 09. 2026 11.11 pred 1 uro 2 min branja 24

Avtor:
U. Z. K.
Turista v Omanu zajahala morsko želvo

Ukrajinska vplivneža sta se znašla pod plazom hudih kritik, potem ko sta objavila fotografije in posnetke, kako v rezervatu na obali Omana sedita in pozirata na želvi, ki je prišla na obalo odložit jajca. Nemočna žival je pri tem poskušala pobegniti, a neuspešno.

32-letni ukrajinski fitnes vplivnež Vadim Olejnik in njegova zaročenka Olena Kravčenko sta bila na dopustu v Omanu, ko sta javnost razburila s fotografijami in posnetki s plaže v Ras al Hadu, svetovno znanem kot zaščiteno naravno območje za gnezdenje ogroženih zelenih morskih želv.

Čeprav so ju spremljali okoljevarstveni prostovoljci, sta se odločila, da se bosta usedla na želvo, ki je odlagala jajca, in se izmenjaje fotografirala, poroča agencija Jam Press, ki jo povzema New York Post. Smejita se in pozirata, moški nekaj časa v roki celo drži eno od novoizleženih želvic. Nemočna žival pod njim poskuša pobegniti, on vmes pade dol, a jo znova zgrabi in se povzpne nanjo.

Fotografije in posnetki, ki sta jih objavila na družbenih omrežjih, so hitro postali viralni in so sprožili val kritik med uporabniki. Zgroženi nad njunim neodgovornim in nespametnim ravnanjem pristojne pozivajo h kaznovanju.

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Sodelavci italijanskega naravovarstvenega projekta Biologicamente, ki je na incident opozoril med prvimi, lokalni okoljevarstveni organizaciji očitajo, da je takšno nedopustno dejanje dopustila.

"Društvo, ki deluje resno in strokovno ter ga podpira znanstveni odbor, svojim prostovoljcem nikoli ne bi dovolilo, da bi sedeli na oklepu želve in si delali selfije," so ogorčeno zapisali na Facebooku. "Ne moremo sprejeti tako nedopustne stopnje nevednosti."

Omanska uprava za okolje je sporočila, da sta posameznika s svojim ravnanjem kršila zakonodajo o varstvu prosto živečih živali, in navedla, da je proti njima že sprožila "ustrezne pravne postopke", poročajo lokalni mediji. Takšno vedenje namreč lahko ogrozi želve in njihov življenjski prostor.

Nekateri mediji so poročali, da sta bila turista pridržana, vendar te informacije niso potrjene, saj je vplivnež po incidentu še naprej objavljal fotografije z dopusta. Se je pa za svoje ravnanje opravičil. Trdi, da ga je organizacija zavedla in da želve ni nameraval poškodovati. "Pravil nisem poznal. Storil sem napako in se vsem opravičujem," je dejal.

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KOMENTARJI24

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Finfer
30. 09. 2026 12.11
na koga vplivajo taki gnusni ukrajinski nevplivneži ,in take nevplivneže zaposlujejo tukaj po sloveniji namesto da bi jih izgnali nazaj tam od koder so prišli !!!
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+1
1 0
mbtukaj
30. 09. 2026 12.10
To bi blo za Boruta.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1921539
30. 09. 2026 12.07
smrkavi vplivnez,jarkoli ze to je,bi se moral boriti za svojo drzavo.To jar sra naredila ,je nujno mocno denarni kaznovat
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+3
3 0
Samo-ne-rdeci
30. 09. 2026 12.07
zakaj vplivneži? bedaki.
Odgovori
+3
3 0
n0rc
30. 09. 2026 12.05
Doživljenjsko prepoved potovanje po svetu
Odgovori
+2
2 0
gengsta1234
30. 09. 2026 12.03
Naj gre v ukrajino se borit za svojo državo ne pa mučit živali velja za use ukrajince ne pa da jih se eu podpira nagnat iz države
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+5
5 0
KaiC
30. 09. 2026 12.02
Aja torej to je naredil samo zato, ker ne pozna pravila? Morale pa nima, ali kako?
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+4
4 0
FETS LUCK
30. 09. 2026 12.00
Grozljivo in vsega zgražanja vredno. Kako ubogi mora biti tak šlovek v svoji glavi da počne take reči.
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+6
6 0
dobrabejba35
30. 09. 2026 11.59
poslat na fronto v ukr
Odgovori
+6
6 0
Sir Oliver
30. 09. 2026 11.56
V tem primeru, sem za Ruse.
Odgovori
+7
7 0
PEACEMAKER
30. 09. 2026 11.53
Smrtna kazen za take.
Odgovori
+8
9 1
shift
30. 09. 2026 11.51
klasična vplivneža - jaz jaz in samo jaz. to je princip delovanja t.i. vplivnežev, ki takšnega naziva ne bi smeli imeti pač pa so samovšečneži, ki se radi izpostavljajo in lovijo klike,všečke ipd in za to so pripravljeni narediti tisto, kar sicer niti pomislili ne bi, ker bi se jim zdelo neumno, nezrelo, brezveze. pika
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+12
12 0
štajerc65
30. 09. 2026 11.50
Zakaj se ta tip slika po nekih obalah. A ni bila v Ukrajini mobilizacija da se tako sprejmejo in gredo v obrambo domovine????
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+17
17 0
M1111
30. 09. 2026 11.50
Ti vplivneži so izgleda popolnoma neizobraženi, ker bi to moral vedeti vsak človek na svetu.
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+12
12 0
KaiC
30. 09. 2026 12.06
Nekdo je lahko neizobražen, pa ima vseeno neko stopnjo moralnosti.. Tukaj in problem izobrazbe, tukaj je problem popolna popačenost percepcije realnosti, kjer ti ljudje mislijo, da se svet vrti ne samo okoli njih, ampak specifično za njih in da je vse njihovo početje upravičeno. Tudi če ne bi obstajala pravila o zaščiti živali, že morala sama je dovolj, da človek ne prekinja živali me lego jajc, kaj šele, da jo uporablja za rekvizit...
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+4
4 0
skuripanda burns
30. 09. 2026 11.48
Direkt na fronto, oba. Zdaj, ko bo zima, bo sploh lušno.
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+20
20 0
Apolonia1
30. 09. 2026 11.45
Žalostno kaj nekateri počnejo za všečke. Je pa res,da tusti ki bi to všečkal je enak kot sta ta ,ki sta se slikala
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+17
17 0
štajerc65
30. 09. 2026 11.40
Ko slišim besedo vplivnica, mi slabo postane. Pa kaj zna folk še kaj delat, v gospodarstvu npr.?
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+16
16 0
Apolonia1
30. 09. 2026 11.45
Vplivnice so zame drugačne ženske kot tale, s takimi slikami
Odgovori
+5
5 0
Ponent
30. 09. 2026 11.40
Zadnji čas da te vplivneže ena vojna malo porihta, ker to ni več normalno
Odgovori
+8
9 1
Ricinus
30. 09. 2026 11.31
Naj gre raje v Donbas ruske tanke jahat
Odgovori
+17
19 2
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