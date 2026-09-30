Vplivneža pozirala na morski želvi, ki je legla jajca

32-letni ukrajinski fitnes vplivnež Vadim Olejnik in njegova zaročenka Olena Kravčenko sta bila na dopustu v Omanu, ko sta javnost razburila s fotografijami in posnetki s plaže v Ras al Hadu, svetovno znanem kot zaščiteno naravno območje za gnezdenje ogroženih zelenih morskih želv.

Čeprav so ju spremljali okoljevarstveni prostovoljci, sta se odločila, da se bosta usedla na želvo, ki je odlagala jajca, in se izmenjaje fotografirala, poroča agencija Jam Press, ki jo povzema New York Post. Smejita se in pozirata, moški nekaj časa v roki celo drži eno od novoizleženih želvic. Nemočna žival pod njim poskuša pobegniti, on vmes pade dol, a jo znova zgrabi in se povzpne nanjo.

Fotografije in posnetki, ki sta jih objavila na družbenih omrežjih, so hitro postali viralni in so sprožili val kritik med uporabniki. Zgroženi nad njunim neodgovornim in nespametnim ravnanjem pristojne pozivajo h kaznovanju.