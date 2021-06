Do 3000 evrov kazni za turiste, ki s plaž Sardinije odnašajo pesek

Denare kazni so visoke, a prebivalci Sardinije se že več let pritožujejo nad turisti, ki kradejo naravne dobrine njihovega čudovitega otoka. Predvsem Evropejci in celo Italijani sami pesek in školjke, ki jih naberejo na plažah, shranjujejo v plastenke, jih odnesejo domov, nato pa to hranijo za spomin, podarijo ali celo prodajo na spletu.

Da bi to v čim večji meri preprečili, vojaki in cariniki nadzirajo letališča in pristanišča na otoku, kjer pregledujejo prtljago, pozorni pa so tudi na nezakonito prodajo na spletnih straneh. Tako so v zadnjih dneh odkrili na desetine spletnih oglasov, kjer ljudje prodajajo predmete, ki so jih nezakonito nabrali na obalah tega sredozemskega otoka. Cene so po njihovih besedah "precej visoke".

Policija je sporočila, da so letos v zvezi s tem pobrali že za okoli 13.000 evrov kazni, in dodala, da vse, kar turistom zasežejo, vrnejo tja, od koder je bilo vzeto, če je to le mogoče.