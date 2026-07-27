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Turiste na Čiovu prestrašil vodni vrtinec, na Hvaru spet meteocunami

Čiovo/Hvar, 27. 07. 2026 09.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Vodni vrtinec na otoku Čiovo

Vremenske nevšečnosti so presenetile turiste na otoku Čiovo. Nepričakovano se je namreč tik ob plaži pojavil vodni vrtinec in začel razmetavati brisače, napihljive blazine ter vse, kar je bilo na poti. Na Hvaru je divjal meteocunami, ponekod je morje prestopilo bregove in zalilo promenado, restavracije in kavarne.

Turisti, ki so bili v vodi, so se takoj razbežali, tisti na plaži pa so uspeli posneti pojav, ki je turiste za trenutek pošteno prestrašil, piše hrvaški Dnevnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vrboska in Stari Grad na Hvaru pod vodo

Kot je bilo napovedano, je zadnja julijska nedelja minila v znamenju spremenljivega vremena. Že zjutraj se je nad severnim Jadranom precej pooblačilo, v popoldanskih urah pa so nestabilne vremenske razmere zajele morje in del kopnega srednjega Jadrana, piše Dalmacija danas.

Sprememba zračnega tlaka in veter sta povzročila tudi meteotsunami na Hvaru. Najbolj izrazito je bilo v Starem Gradu, kjer je bila gladina morja približno 40 centimetrov nad običajno ravnjo. Del Starega Grada se je tako znašel pod vodo, poplavilo je obalno promenado, nekatere restavracije in kavarne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nič bolje ni bilo niti v Vrboski. Gladina morja se je v razmiku le nekaj minut hitro dvigovala in spuščala, usoden pa je bil plimni val, ki je okoli 17.40 poplavil celotno obalno promenado. Morje je v le pol minute vdrlo v notranjost poslovnih prostorov ter gostinskih lokalov. Ponekod je zmanjkalo elektrike, med ljudmi pa je zavladala blaga panika, poroča Slobodna Dalmacija.

Največji šok in presenečenje je sledilo, ko se je morje umaknilo. V zalivu se je namreč razkrilo morsko dno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Starejši domačini so povedali, da se ne spomnijo, da bi bili kdaj priča tako ekstremnemu pojavu, ko se je v le nekaj minutah gladina morja dvignila in nato spustila za približno dva metra.

Preberi še Meteocunami na Hvaru: najprej voda do kolen, nato izrazita oseka

Podobno se je zgodilo tudi v Veli Luki na Korčuli, kjer se je morje v roku dveh minut dvignilo za pol metra in se nato spustilo nazaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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