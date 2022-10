Turiste, ujete 60 metrov pod zemljo, dvignili na varno

Nekaj več kot 24 ur so 60 metrov pod zemljo obtičali mož in žena z dvema majhnima otrokoma ter še dva človeka v 70. letih. Turisti so se pripravljali na vrnitev na površje, ko so odkrili, da dvigalo ne deluje. Eden izmed moških v skupini se je povzpel na površje po zasilnem stopnišču ter obvestil oblasti.

Čez noč so zato ostali v hotelskem apartmaju na dnu votline, medtem ko so na dvigalu potekala popravila. Skupina ljudi je bila na varnem in imela dostop do hrane. Ker pa niso predvideli, da bodo dela na dvigalu trajala malenkost dlje, je deset članov enote za iskanje in reševanja okrožja Coconino in štirje člani ekipe za tehnično reševanje gasilske enote Flagstaff postavilo reševalni sistem z vrvjo.

Reševalci so se spustili na dno votline ter vsakega od turistov zavarovali v pasove in jih enega za drugim dvignili po jašku navzgor. Za vsakega posebej so potrebovali približno 15 minut. Reševanje je bilo po skoraj 24 urah zaključeno uspešno, poškodovanih pa na srečo ni bilo.