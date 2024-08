Turiste v Grčiji opozarjajo pred strupenimi morskimi zmaji

OGLAS

Srbski mediji poročajo o več srbskih turistih, ki so med počitnicami v Grčiji stopili na strupenega morskega zmaja. Kot opisuje ena izmed turistk, ki je imela neprijetno ter predvsem boleče srečanje, je dopustovala na območju Leptokarije. Kot je zapisala v Facebook skupini 'Grčka info', je bil občutek vboda tako neprijeten, da je mislila, da ji bodo od bolečine odpadli nohti, imela je občutek, kot da ji nekdo lomi prste. Kot je opisala, sprva ni vedela, na kaj se je zbodla, zato je rano hladila z ledom. A to je bila napaka, saj se strup tako še hitreje širi.

Morski zmaj FOTO: Shutterstock icon-expand

Te ribe naj bi se vedno pogosteje pojavljale po v Grčiji, najdemo pa jih tudi na Jadranu, zato bodite previdni, da ne stopite nanjo ali se je ne dotaknete. Ta riba je velika do 10 cm in običajno živi napol skrita v pesku in blatu. Je barve peska, zato jo težko opazite. Na hrbtu ima črne bodice, ki jih aktivira, če stopite nanj in skozi katere sprošča strup v vaše telo. Za vbod te ribe je značilna zelo močna bolečina, ki se razvije v vsej svoji moči do pol ure po vbodu.

"Tako kot v gozdu ne uživate gob, ki jih ne poznate, tako tudi velja, da nikar ne uživajte in prijemajte morskih rib, ki jih ne poznate."

Tudi srebrnoprogasta napihovalka Poleg morskega zmaja pa so na eni izmed obal Krete junija opazili tudi še nevarnejšo srebrno progasto napihovalko, ki je zaplavala skoraj povsem na obalo in prestrašila turiste. Gre za eno najbolj strupenih rib na svetu. Tudi ta riba se je že pojavila v Jadranu. Že leta 2015 so jo ujeli v Dubrovniku. Prvič so primerek strupene napihovalke v hrvaškem Jadranu ulovili leta 2012 pri otoku Jakljanu nedaleč Dubrovnika. Domnevajo, da je strupena riba iz družine napihovalk v Jadran priplavala skozi Sueški prekop. Ribiči jo vse pogosteje lovijo v vzhodnem delu Sredozemskega morja. Maja letos so v medulinskem zalivu so opazili sedem srebrnoprogastih napihovalk, ki vsebujejo izjemno močan strup tetrodotoksin. Eno od rib je ujel slovenski ribič. Za človeka je lahko usoden že majhen odmerek strupa. "Srebrnoproga napihovalka vsebuje izredno močan strup tetrodotoksin, ki lahko v primeru zaužitja povzroči hude zdravstvene težave in smrt. Tetrodotoksin je najbolj skoncentriran v spolnih žlezah in jetrih, prisoten pa je tudi na koži. Predpostavlja se, da je odmerek od 1 do 2 mg usoden," je na Facebooku zapisal Akvarij Pulj.

Kot je pojasnil Lovrenc Lipej iz morske biološke postaje Piran, je njen strup, če tako ribo uživamo, nevaren človeku. Ampak kot svetuje: "Tako kot v gozdu ne uživate gob, ki jih ne poznate, tako tudi velja, da nikar ne uživajte in prijemajte morskih rib, ki jih ne poznate." Kako reagirati ob vbodu morskega zmaja? Kot smo že poročali, je morski zmaj ali morski pauk sicer užitna riba, ki pa ima zelo strupene bodice. Največ primerov vbodov je med ribiči, saj ga ti kar pogosto ujamejo, ker je zelo požrešna riba. A večina pauka dobro pozna in je zato vedno opremljena s kleščami, rokavicami in vžigalnikom. Pa ne zaradi kajenja, pač pa, prav boste prebrali, zato da si z vžigalnikom segrejejo morebitno mesto vboda. To je najhitrejša in najbolj učinkovita prva pomoč.