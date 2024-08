Turisti bežijo pred poletno vročino, na Hrvaškem cveti skrita 'gorska oaza'

Naša južna soseda je sicer že dlje časa znana po svoji spektakularni jadranski obali, ki jo prepreda več kot tisoč večjih in malih otočkov. Precej manj pa se govori o njenem hribovitem zaledju. Od Zagreba je na primer le okoli eno uro vožnje stran oddaljena vas Fužine. Kot navaja portal France24, vasica turistom ponuja "gorsko oazo", kjer so temperature tudi do 10 stopinj Celzija nižje od tistih na obali.

"Pokrajina je čudovita in podnebje je odlično," je hrvaške Fužine opisal ameriški turist Gerald Bostwick, ki se je, potem ko je nekaj dni preživel v Splitu, podal na pot do tega skritega gorskega bisera. "Raje bi ostal tukaj. Piha hladen veter, z lahkoto spiš, temperature so boljše," je povedal upokojenec iz Denverja.