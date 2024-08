Turisti bežijo s hrvaških in italijanskih plaž?

"Kot običajno velja, je avgust za Italijane najpomembnejši čas dopustov Toda tisti, ki so zdaj prišli v letovišče Rimini na jadranski obali, nimajo sreče: voda na obali je prekrita s čudno peno," piše uporabnik na X, objavlja video dokaz in sprašuje: "Se res želite kopati v taki vodi?"

A ko gre za sluz, naj bi ta preglavice povzročala na obeh destinacijah. Po ocenah strokovnjakov je to verjetno povezano s temperaturo vode - v Jadranu je zdaj nad 28 stopinj Celzija, ponekod tudi nad 30 stopinj. To pa pomeni pravi raj fitoplankton, ki se posebej hitro razmnožuje pri visokih temperaturah.

Zdi se, da sluz postaja vse debelejša – in če se ozrete po družbenih omrežjih in pogovarjate z ljudmi, ki se vračajo z dopusta, se zdi, da se vse pogosteje in dosledno pojavlja okoli poznega kosila, nadaljuje Bild. Na Hrvaškem in v Italiji trenutno dopustuje ogromno Nemcev. Pravzaprav naj bi se mnogi namesto za Hrvaško odločili za Italijo, ker so jih pri južnih sosedih razjezile cene.

Nejevoljni turisti iščejo različne rešitve. Mnogi se vseeno kopajo, držijo pa se priporočila, da se po kopanju temeljito oprhajo. Kristijan Antić, ki vodi podjetje za izposojo čolnov na Hrvaškem, pa ima na svojem blogu jasno priporočilo: "Mi navtiki, ko pride do cvetenja morja, le zamenjamo zaliv."

In če nimate čolna? Tudi takrat bi verjetno morali poiskati zalive, ki so "odprti proti jugu ali vzhodu" so novinarjem povedali domačini.

A nejevoljni niso le turisti. Ribiško združenje Confcooperative Fedagripesca je sporočilo, da se je problem sluzi alg zaradi vročinskih valov zadnjih tednov še poslabšal. Sluz ovira propelerje in zelo otežuje čiščenje mehanskih elementov. Pritožbe so bile tudi zaradi poškodb mrež.

In še največja težava? Sluz je le simptom: posledica podnebnih sprememb, ki postajajo vse bolj očitne. Ob temperaturah vode, ki presegajo 30 stopinj, so italijanski strokovnjaki že konec julija govorili o "tropikalizaciji" Sredozemlja. Znak podnebnih sprememb, ki prizadenejo Jadran, pa so tudi invazije meduz. Dolgoročno naj bi vse skupaj pomenilo resne težave za turizem in gospodarstvo.