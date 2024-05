Turisti izginili na deskarskih počitnicah v Mehiki, zdaj našli tri trupla

30-letni Jake in 33-letni Callum Robinson iz Pertha ter 30-letni Američan Jack Carter Rhoad so bili na deskarskih počitnicah v bližini priljubljenega mehiškega turističnega mesta Ensenada. Kot poroča BBC, so 27. aprila izginili, za njimi se je izgubila vsaka sled. V zvezi z njihovim izginotjem je mehiška policija zaslišala več oseb. Na območju, kjer so izginili, pa so zdaj našli tri trupla in oblasti menijo, da bi lahko šlo za pogrešanje. Trenutno čakajo na identifikacijo trupel. V preiskavi so policisti našli tudi zapuščen šotor, zažgan bel tovornjak in telefon. FBI je sicer sporočil, da dokler poteka preiskava, ne morejo govoriti o podrobnostih.