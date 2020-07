Turisti izpolnili že več kot milijon obrazcev za vstop na Hrvaško

Hrvaška je za Slovenijo še vedno varna država, kar pomeni, da lahko vanjo in iz nje vstopamo nemoteno. Koliko časa bo še tako, je drugo vprašanje, a Slovencev očitno ne moti, da se število okuženih s koronavirusom v priljubljeni poletni destinaciji vsak dan zvišuje.

O tem pričajo tudi podatki, da bo letošnje poletje na Hrvaškem počitnikovalo ogromno Slovencev. Vodja hrvaške službe za sosednje države v upravi za meje Tomislav Kufner je za HTVpovedal, da so danes zjutraj prebili magično mejo milijon najav za vstop na Hrvaško.

Hrvaška je namreč, da bi skrajšala čakanje na mejah in tako preprečila tudi gnečo, na internetu objavila obrazec, ki ga lahko izpolni vsak, ki želi vstopiti v državo, s tem pa si olajša in pohitri prestop meje. No, Kufner je danes sporočil, da je bilo do zjutraj izpolnjenih že preko milijon obrazcev za prestop meje, med njimi so največ obrazcev izpolnili Slovenci, Nemci in Avstrijci. Izpolnjen obrazec sicer velja 90 dni.