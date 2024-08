Turisti na poti do morja 'odkrivajo' pozabljene ceste

Pot preko Like, pokrajine na jugozahodu Hrvaške, večina, ki potuje proti Istri ali Kvarnerju, obvozi severno, kdor se pelje proti Dalmaciji, pa verjetno niti ne pomisli, da bi zavil na katero od lokalnih cest. Če se kdo odloči za nekoliko daljšo pot, ceni predvsem manj prometa in več zelenja, tudi temperature so prijaznejše, poroča net.hr.

Takih turistov je sedaj vse več, opažajo Hrvati. Prednost stranskih cest so med drugim prepoznali tudi nekateri turisti iz Madžarske, ki so z avtoceste zavili zaradi prometne nesreče. "Potujem z motorjem in stara cesta je v vsakem primeru boljša," je povedal še en od turistov.

Poleg pokrajine turiste očara tudi kulinarika. "Jagnjetina je tukaj 39 evrov za kilogram, odojek je 29 evrov za kilogram. Gostje povprašujejo predvsem po teh dveh in večina jih je zadovoljnih," pravi Slobodan Martinović, lastnik restavracije.