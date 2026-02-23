Naslovnica
Tujina

Turisti obtičali v Mehiki: 'Javilo se nam je osem Slovencev'

Tapalpa, 23. 02. 2026 14.36 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Mamilarska vojna v Mehiki

ZDA in Velika Britanija svoje državljane, ki se trenutno nahajajo v Mehiki ali pa tja potujejo, opozarjajo na povečano nevarnost. Po smrti narkošefa El Mencha, ki ga je ob pomoči ameriških obveščevalcev ubila mehiška vojska, je namreč kartel sprožil maščevanje, v več mestih sta izbruhnila kaos in nasilje. Številni turisti države ne morejo zapustiti, saj je več letalskih družb odpovedalo polete, pot po kopnem pa preprečujejo cestne blokade. Kako pa je s Slovenci, ki se trenutno nahajajo v Mehiki?

Turisti skušajo pobegniti z "vojnega območja", kot opisujejo razmere v Mehiki. Tam je namreč po uboju vodje mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation (CJNG) Nemesia Oseguera Cervantesa. A možnosti, da bi lahko popotniki zapustili državo, so po pisanju CNN-a močno otežene.

Več letalskih družb je namreč v nedeljo prekinilo lete v Puerto Vallarto in Guadalajaro ter iz njiju. Med letalskimi družbami, ki so odpovedale lete v Jalisco, so tudi Air Canada, United Airlines in American Airlines. Nemška letalska družba Lufthansa je medtem sporočila, da bo kljub nasilju v državi nadaljevala lete v Mehiko iz Frankfurta in Münchna.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je medtem sporočilo, da razmere v Mehiki spremlja in preverja morebitne vplive na slovenske državljane, ki bi se tam lahko nahajali. Čeprav ti niso zavezani obveščati ministrstva glede svojih potovanj, se jim je javilo osem državljanov, ki se nahajajo v tej državi. Nihče ni zaprosil za konzularno pomoč.

"Vsem, ki so tam, in tistim, ki razmišljajo, da bi tja potovali, svetujemo dodatno previdnost ter upoštevanje navodil lokalnih oblasti," svetujejo.

ZDA so svoje državljane opozorile, naj bodo v petih zveznih državah (Jalisco, Tamaulipas, območja Michoacána, Guerrera in Nuevo Leona) previdni in ostanejo v varnih zavetjih. Britanske oblasti so medtem svoje državljane opozorile na "resne varnostne incidente" ter jim prav tako svetovale previdnost.

Železniški promet v mehiški zvezni državi Jalisco se sicer danes postopoma vrača v normalno stanje, potem ko je bil v nedeljo zaradi nasilja prekinjen. Novico je potrdil tudi mehiški železniški operater.

KOMENTARJI1

Wolfman
23. 02. 2026 15.40
Vosli kavbojski in mehiški! Mar niste mogli predvidevati za nevarnost turistov glede pohoda maščevanja po vsej Mehiki. Po vsej Mehiki se je strelja, gori..., vladam je pa za folk tolk vseeno. Očitno, da več kot je žrtev, večji so apetiti in pa bolje je to za posel vsake vlade.
bibaleze
