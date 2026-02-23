Turisti obtičali v Mehiki: 'Javilo se nam je osem Slovencev'

Več letalskih družb je namreč v nedeljo prekinilo lete v Puerto Vallarto in Guadalajaro ter iz njiju. Med letalskimi družbami, ki so odpovedale lete v Jalisco, so tudi Air Canada, United Airlines in American Airlines. Nemška letalska družba Lufthansa je medtem sporočila, da bo kljub nasilju v državi nadaljevala lete v Mehiko iz Frankfurta in Münchna.

Turisti skušajo pobegniti z "vojnega območja", kot opisujejo razmere v Mehiki. Tam je namreč po uboju vodje mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation (CJNG) Nemesia Oseguera Cervantesa . A možnosti, da bi lahko popotniki zapustili državo, so po pisanju CNN -a močno otežene.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je medtem sporočilo, da razmere v Mehiki spremlja in preverja morebitne vplive na slovenske državljane, ki bi se tam lahko nahajali. Čeprav ti niso zavezani obveščati ministrstva glede svojih potovanj, se jim je javilo osem državljanov, ki se nahajajo v tej državi. Nihče ni zaprosil za konzularno pomoč.

"Vsem, ki so tam, in tistim, ki razmišljajo, da bi tja potovali, svetujemo dodatno previdnost ter upoštevanje navodil lokalnih oblasti," svetujejo.

ZDA so svoje državljane opozorile, naj bodo v petih zveznih državah (Jalisco, Tamaulipas, območja Michoacána, Guerrera in Nuevo Leona) previdni in ostanejo v varnih zavetjih. Britanske oblasti so medtem svoje državljane opozorile na "resne varnostne incidente" ter jim prav tako svetovale previdnost.

Železniški promet v mehiški zvezni državi Jalisco se sicer danes postopoma vrača v normalno stanje, potem ko je bil v nedeljo zaradi nasilja prekinjen. Novico je potrdil tudi mehiški železniški operater.